靈敢侶情：尋找我的專欄題目

對於寫稿，我有一個原則，無論寫了會令我飛上天都好，但凡故意傷害人的，我不會寫。

雖說我現在已不在意別人的批評，但也不代表我會傷害人，正所謂己所不欲，勿施於人，你傷害我，我會傷心，所以我也不要讓你傷心。

於是，每逢我找專欄題目，或許都比其他作家艱難，因為，我不寫社會的事，我深信也仰望Freedom of speech，實在不想寫出A意見，而掩蓋了持B意見的人的聲音。我雖手握一支筆，不代表要將之化成利器故意傷害和影響人。

學生的事，我亦不會寫，他們在課堂上做了甚麼、或私下跟我聊了甚麼心事，都是出於信任和放心，若我寫了而令他們日後步步為營，我做不出來。

跟另一半的私人事，我更加不會寫，除非發生那件事時有很多人在場，例如結婚當天的「惡新娘大罵嘉賓」故事，但我亦只會醜化自己。因為，另一半不在幕前工作，讓他無後顧之憂地坐車打瞌睡甚至流口水，是我自願去努力經營的方向。

於是，我在想題目的時候，真的有點難，陳年舊事即使有一百件，也不夠我寫六年，但凡事有得必有失，我因而訓練出觀察人的能力。每天在回店的路上，我必定會細心留意每一個路人的表情，他很累、她心煩、他快樂、她心甜，所為何事？他手上拿着幾個膠袋的重物、她用雙手捧着一個蛋糕盒⋯⋯每個人都有自己的故事，觀察、寫下、用文字跟人的心靈溝通，是我作為作家的目標。

就這樣，在想不到寫甚麼之中，我還是寫了六年，只要不存心傷害，香港有七百多萬人，足夠我寫到死為止。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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