謝嘉怡做嘉賓唔知節目名　肥媽同6號瞓好擔心

由肥媽和陸浩明（6號）主持的新節目《煮.野食》，今日（6日）邀來港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）做嘉賓，一同到元朗大生圍魚塘撈魚，即撈即煮，由肥媽下廚主理。肥媽指Lisa十分有運，撈到一條野生黃鱔，Lisa品嘗野生黃鱔後，覺得爽口像雞肉，雖然Lisa甚少吃海鮮，但就大讚肥媽廚藝了得，與爸爸的煮法很不同。肥媽笑指Lisa喜歡吃肉是『排骨王』，有排骨飯便滿足。

Lisa稱甚少到郊區，但很喜歡，在東莞的親戚都有開設魚塘，每次到東莞釣魚都好很開心。6號笑問Lisa是否好享受今日跟他去撈烏頭？Lisa急說：「好Enjoy！」6號卻以為她說：「好唔想Join？定好唔Enjoy？」十分搞笑。之後又問Lisa可知節目名？Lisa臉帶疑惑說：「唔知道喎！」笑翻全場。

肥媽透露節目共有15集，分別到不同地方野外即摘即煮，試過煮大樹菠蘿和仙人掌，並爆6號採蓮梗時，走到池塘深水處，差點遇溺。肥媽覺得過程好玩又教授到求生本領，但彈6號求生知識薄弱，有次到荒島拍攝，肥媽表示用柴生火，但6號一定要用帶來的碳，但碳濕水後點不着，最後還是用回柴。6號表示拍攝過程辛苦了肥媽及挑戰她的極限，因為走出廚房到野外，冇煮食爐具下非常艱難，故封肥媽為「野外求生之母」。

6號還透露之其中一集與肥媽去露營，但對方夜晚離開，留下他獨自度過了一個寒冷之夜。她說：「佢呃我話有廳有房，以為Glamping，點知去到冇床要瞓睡袋，我背脊肉厚地下又硬又拮，要同6號瞓好擔心，中間得一塊布。」Lisa笑說：「應該帶兩條布。」