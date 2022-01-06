複製蔡依林激凸身材！F奶田甜封不孕救星網民爭住「求醫」

台灣網紅田甜（Giwas） 擁有一張瓜子臉，加上深邃五官及獨特氣質，令人留下深刻印象。擁有泰雅族血統的她被指樣貌及身材都與天后蔡依林同出一轍，故被網民封為「F奶依林」。獲「加持」的她人氣急升，社交平台追隨者多達27萬，風頭一時無兩。

Giwas擁有32F、23、34 的神級體態，豐胸、纖腰加上一雙白皙美腿任睇，而且不時在社交平台晒本錢， 頻頻拋胸，南、北半球外露的情況比比皆是，視覺效果相當震撼， 不少網友直言當場暈倒！而三點式更是其最強武器，完美體態一覽無遺，網友瞬間淪陷及留言：「太犯規了吧」、「女神中的女神」、「我戀愛了」！

專心幫人未諗入行

現職護士的田甜畢業於馬偕醫護管理專科學校，對工作有很大抱負及熱誠，曾在台北的不孕症診所工作，她表示：「常有人問我現在做甚麼工作，我講太複雜他們聽不太懂，講簡單一點就是負責讓別人懷孕，所以生不出來的朋友可以找我。」不少網民都想入非非， 有無限幻想，紛紛留言「求助」： 「會有技術訓練提供嗎」、「是親身教學嗎」、「只有你能治好我」。

田甜熱愛這份工作帶來的滿足感，雖然過往有很多演藝圈工作向她招手，但她都不為所動，只想專注工作幫助更多需要幫助的人，網民紛紛讚她夠專業，憑着個人實力令不育人士懷孕的機會大大提升！

Profile

身高：1米63

體重：49kg

三圍：32F、23、34