靚絕摺芒機　天價抵港

摺疊屏幕雖是手機發展大趨勢，但至今參與的廠商並不多，自從Samsung發表Galaxy Z Fold3及Flip3 5G後，市場更是沉寂了一段日子。然而，最近卻有一部新機在市場掀起話題，炒價過兩萬元依然一機難求！說的是HUAWEI新機P50 Pocket，三色鏡盒造型加上6.9吋水滴無痕屏幕，外觀靚絕，今次就實測這部水貨機王有幾巴閉！

三色機身 雙環設計

HUAWEI P50 Pocket採用俗稱「細摺」的縱向式摺蓋設計，摺疊時僅有87.3x75.5x15.2mm大，重量約190g，超小巧單手便能掌握。它提供曜石黑、晶鉆白及鎏光金三色，黑色為鏡面；白色表面有立體微雕工藝；金色則是與設計師Iris Van Herpen合作的藝術定制版，機身滿布仿葉脈紋理，而且不易沾上指模，堪稱目前最驚艷摺機！機面加入近年HUAWEI喜用的雙環功能，上方圓環是4,000像素原色、1,300萬像素超廣角及3,200萬像素超光譜鏡頭所在，支援1,080p@960fps超慢動作、2.5cm超级微距、超級夜景等功能；下方圓環則是一個1.04吋彩色觸控副屏，除顯示時間、訊息、天氣外，還能導航、自拍甚至AI測膚，用戶更可按需要更換背景或加入小工具，相當實用。

幾近無痕 睇片無邊

摺芒機最重要當然是屏幕，此機揭開後是一塊6.9吋開孔式OLED柔性屏，背後為新一代水滴鉸鏈，提升展開後平整度28%，並提高抗衝擊力62%。實物所見，屏幕中間接近無痕，無論上網或睇片都沒有突兀的摺痕阻礙，而且開閤順暢又可半開座枱使用，技術成熟度極高！屏幕另支援21:9顯示比例，串流影片飛走黑邊，同時具有442ppi像素密度、P3廣色域、120Hz刷新率及300Hz觸控採樣率，其1,440Hz高頻PWM調光更比一般屏幕更加護眼。硬件方面，處理器是Snapdragon 888，黑白兩色內建8GB RAM及256GB ROM，金色內建12GB RAM及512GB ROM。至於電池則為同類中最高，達到4,000mAh並對應40W有線快充。惟注意它只對應4G網絡，系統是HarmonyOS 2，好消息是日後有機會裝到GMS服務。

同場加映：小巧大摺

FIND N屬OPPO首部摺芒手機，雖採用俗稱「大摺」的橫向摺疊設計，但機身只有132.6x73x15.9mm大小，比過往同類型手機要小巧得多。它內置7.1吋主屏幕及5.49吋副屏，其精工擬椎式鉸鏈可摺疊20萬次，而且折痕深度低至0.15mm，達致幾乎零痕迹。主屏幕其他賣點包括120Hz刷新率、180Hz觸控採樣率、100% P3色域及1,000nit峰值亮度，並可以多段打開，讓上下半截屏幕分開顯示不同內容。