【營事檔案】茶香乾果燕麥餅乾　安心又放心

餅乾有很多種，包括威化餅、消化餅、餅乾條及夾心餅等等，是男女老幼都喜愛的小食；但早前消委會有關預先包裝餅乾的測試上，很多樣本都被檢出有不同程度的污染物，令大眾人心惶惶。想健康地食餅乾，其實可以自己動手做，材料簡單又不含添加劑，自然食得安心又放心。

雜錦燕麥片 既健康又好味

雜錦燕麥片又稱Muesli，是由未煮的燕麥片，加上乾果或堅果而成的一款混合燕麥片，可不用烹煮食用，一般多配牛奶、豆漿或乳酪等等。比起香脆的穀麥片(Cereal)及加入糖、蜂蜜烘烤的烤燕麥(Granola)，雜錦燕麥片在加工程度上更為健康，因沒有額外添加的過多的糖分、食用色素及香料等。但比起一般純燕麥片(Oat)，雜錦燕麥片的風味比較多，是既顧及健康又平衡到味道的燕麥種類。這次用作製成餅乾，更可以為餅乾帶來更多風味及口感。

茶具有抗氧化功能

伯爵茶等茶類都具有茶多酚，主要成分為兒茶素。茶多酚具有很強的抗氧化力，可以減低體內過多的自由基，延緩氧化的過程，從而減低血管硬化等情況；除了用茶葉泡茶外，更可以用來製作奶茶、餅乾、蛋糕等。

【茶香乾果燕麥餅乾】(8塊分量)

材料：

雜錦燕麥片(Muesli) 100克

伯爵茶粉 10克

無糖杏仁奶 120毫升

代糖 10克

做法：

1.先煮熱無糖杏仁奶，備用。

2.用微暖的杏仁奶沖開伯爵茶粉，備用。

3.加入雜錦燕麥片及代糖拌勻。

4.將糊分成八份，放在已鋪上牛油紙的焗盤上。

5.以140度焗20分鐘直至金黃色即可。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。