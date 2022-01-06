鄭欣宜希望死之前再攞女歌手獎　原因有洋蔥

歌手鄭欣宜今日（6日）出席《AIA為您健康 超越保險》廣告系列傳媒首映禮，欣宜、張敬軒及劉俊謙都有份拍廣告，未能現身的軒仔就拍片祝賀。期間欣宜講到難忘拍廣告時與dancer在排舞室跳舞，但她就要穿皮褲拉筋。受訪時身為「雙料歌后」的欣宜表示得獎後多了不少工作，今年音樂上都有新計劃：「攞獎唔係完成里程碑，而係未來嘅開始。（嚟緊有咩突破？）覺得自己幾大膽，未試過喺公司開會時，拋出自己嘅concept，公司都好錫我。」

而講到欣宜將與MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）合作舉行拉闊音樂會，她即笑言今日不要講其他事，但講到音樂會跟無綫和港台合辦的頒獎禮撞期，問到可擔心人不到冇獎？她只謂：「唔知，交畀公司處理，公司需要我去邊就去邊。（合併令競爭大咗？）冇諗呢件事，如果有獎梗係開心，冇都唔代表舊年成績係零，唔會因為咁而減少大家嘅努力，就算冇獎都要繼續進步。」

她又笑言希望死之前可以再攞女歌手獎，隨即解釋：「因為上台忘記多謝啲人，所以漏咗多謝人，留番下次上台再講。」問到爸爸鄭少秋都很開心？她謂大家都很開心，又謂本已買機票農曆新年飛回加拿大探親，但最後取消，坦言好彩：「因為依家飛咗過去冇得飛番返嚟，都唔知點算，會影響工作。」