傳Ash加盟華納︱派對唔係平安夜舉行？MC被指講大話

《全民造星IV》的Ash（鍾卓穎）日前親認與結婚1年的台灣丈夫阿龍離婚，隨即被爆與人氣歌手張天賦（MC）在平安夜在超市推車「蜜」會，令MC捲入離婚風波，而MC澄清和Ash只是好朋友關係。今日（6日）突然有傳Ash即將會加盟華納，成為MC的同門師妹，關係再進一步！

有網民在討論區發了以「ASH已簽唱片公司:華納唱片」為題的貼文，聲稱收到消息指Ash已答應簽約華納，而之前為MC的《時候不早》MV擔任女主角，其實是「試水溫」看外間反應，更指本來會於本月12日公布加盟消息，但現在MC捲入離婚風波，故宣布計劃可能有變。對於Ash會是否加盟，華納唱片回覆：「從來冇接觸過，亦冇呢個意向，並不屬實！謝謝！」

另外，昨日（5日）MC親自解話，指被網民拍得和Ash在平安夜行超市，是因為「當日冇嘢做，所以一齊行超市」，又指當日是「即興」：「之後一齊去party，仲有其他朋友。」但有網民找到Ash出席派對的照片，其衣着跟她與當日MC逛超市的打扮相似，但合照則未見有MC出現，而這派對照是於聖誕節（25日）上載，故MC被質疑當日派對並非在平安夜舉行，有講大話之嫌。更有網民發現MC於聖誕節當天在社交平台上載相片，見他躺在梳化上並留言︰「平安夜#聖誕很忙」、「聖誕快樂」，網民笑指他穿上短褲，不知道與Ash開完派對的他做甚麼。不過也有網民支持Ash，指她在25日當日要出席《全民造星IV》直播，又指她於平安夜曾於社交網限時動態分享派對照。