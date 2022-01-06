突襲送驚喜︱譚俊彥啜爆放閃　譚太原來係戲劇學霸

出爐雙料視帝譚俊彥（Shawn）開心過後已經重投工作，昨日（5日）無綫娛樂新聞台就播出他為節目《讀心專家》拍攝，同場的黎諾懿及陳敏之一齊祝賀他獲獎，不過最令人驚喜是Shawn的太太任祉妍竟然靜靜雞到現場，於Shawn合上雙眼，以為正在拍攝之時，太太拿着蛋糕現身祝賀他，令到Shawn又驚又喜，原來台慶得獎當日正是他與太太任祉妍結婚7周年紀念日，Shawn即刻在鏡頭前錫啖老婆，真是電視Mon都閃爆，而Shawn就表示再感謝各界的祝福及鼓勵，今後會繼續努力創造更多新作品。

譚俊彥的太太任祉妍甚少現身幕前，其實她本身是演員，出生在遼寧，於北京讀完高中就去了新加坡讀戲劇，成績相當突出，年年都拿到獎學金，還以第一名畢業，後來在內地拍劇時認識譚俊彥，不過譚俊彥表白時慘被派檸檬，後來Shawn為抱得美人歸而搬到北京住一年，終於打動其芳心。拍拖一年後兩人奉女成婚，2015年大女譚晴出世，2017年再誕下細仔，任祉妍跟隨老公到香港生活，沒有再在幕前演出，為了家庭放棄事業，甘心做Shawn背後的女人，令Shawn沒有後顧之憂去拍劇，終成今年視帝。

譚俊彥曾提過，受過正統戲劇訓練的太太會為自己的演出給評語，如果拍劇遇到重頭戲更加會叫太太去現場睇實。有高手指導，難怪譚俊彥得獎後在台上同太太講「你係我全部，冇咗你，我唔會攞到呢個獎」！