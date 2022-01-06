麥德羅送鑽戒做生日禮物　未婚妻嫌棄：假貨

歌手施匡翹經理人、藝人麥德羅的未婚妻劉麗萍（Apple姐），今日（6日）60歲正日生日，趕得及在社交距離措施實行之前搞生日會。是次生日會的主題為飛越時空，Apple姐穿上英式皇室禮服，麥德羅扮王子，而Apple姐兒子西村健智沒有任何打扮，他說：「今晚我會唱幾首歌同埋有特別演出，因為係媽咪60歲生日，我想做最真實嘅自己，所以冇裝扮。（買了甚麼禮物？）冇嘅，心意最緊要。」

Apple姐表示兒子最了解她，知道她不重視物質，她說：「每次見到阿仔唱歌就感動到喊，可能做阿媽係咁，」她透露今晚會更換多個造型，包括夜上海年代、科幻銀色裝束，甚至扮男裝，笑言穿男裝是扮黃家駒，然後跟兒子合唱《真的愛你》，希望出席的親友有共鳴。提到生日願望，她最希望疫情快點解決：「大家都辛苦，3年活在驚恐下生活，冇自由，去唔到旅行吸新鮮空氣。」麥德羅對於剛巧在措施前舉行派對，大呼好彩，讚女友福星高照。他除了送玫瑰花外，又除下手上的1卡鑽戒做禮物，但就被女友嫌棄是「假貨」，並踢爆他：「幾年前佢都送過戒指畀我，畀佢激親，發脾氣掉咗喺連鎖快餐店，最後搵唔番。」生日宴筵開20蓆，枱與枱之間加了膠板，Apple姐特別呼籲來賓出入都要戴口罩，由於疫情嚴峻，她一度想過取消，不過收到好多朋友的電子利是，最後決定繼續舉行。

提到生日願望，她最希望疫情快點解決：「大家都辛苦，3年活在驚恐下生活，無自由，去唔到旅行吸新鮮空氣。」麥德羅對剛巧在措施前舉行大呼好彩，讚女友福星高照。」

麥德羅除了送玫瑰花外，又即除下手上的1卡鑽戒做禮物，但就被女友嫌棄是「假貨」，並踢爆「幾年前佢都送過戒指畀我，畀佢激親，發脾氣掉咗喺連鎖快餐店，最後搵唔番。」