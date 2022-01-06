葉月愛梨　以F奶療愈人心

網上有個講法：「胸不平，何以天下平。 乳不巨，何以人心聚。」雖然有好多人都唔認同呢句說話，但又不得不承認個胸愈大，愈容易吸引大家嘅注視。今期「世界Cup」主角葉月愛梨，係日本寫真界嘅新貴，唔止有一對足以凝聚男人心嘅巨乳，佢仲希望以自己嘅天賦嚟療愈人心，果然係胸懷大志！

身材火辣

近呢兩年，世界似乎唔多太平，相信好多人都會顯得憂心忡忡！不過，有某啲人，天生有種療愈人心嘅感染力，見到佢喺身邊，心情再差都會好番啲。正如今日為大家介紹嘅葉月愛梨，就係一位好可愛嘅寫真女優，經常笑容滿面之餘，唔少男士見到佢嘅火辣身材，尤其係上圍一對豐滿嫩白嘅F奶，都會好想一抱入懷，令寂寞嘅心靈得到一絲暖意。

狀態一流

愛梨喺2021年正式成為寫真女優，雖然年屆27歲先入行好似遲咗小小，但睇番佢嘅狀態，比起好多後生過佢嘅女優更加吸引，而且佢一出道已經引起好大迴響，除咗同對誘人F奶有關，亦因為佢喺寫真演出中表現得柔情似水，散發出療愈感十足嘅氣場。

夢想偉大

值得一提，阿妹喺一次訪問中坦言，即使已經拍到第二隻寫真碟，仲未完全習慣喺其他人面對作性感演出，但係為咗對自己有個交代，都會盡力完成工作。講到未來目標，佢就話，希望用對巨乳去令大家嘅心靈得到安慰，甚至幫助貧苦大眾同支持殘疾兒童家庭。估唔到阿妹唔止胸前偉大，夢想一樣咁偉大呢！