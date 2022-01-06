青春無敵　全裸冇有怕

俗語有話，十八冇醜婦，相信冇乜邊位正常男士會覺得年輕貌美嘅女仔唔吸引，所以無論係日本AV界抑或美國四仔界都好落力發掘後生女入行，而今次搵嚟嘅3套四仔，全部以青春俏嬌娃作招徠，足以令人睇到血脈沸騰。

唯美風格

以青春脫星為賣點嘅美國四仔，多數有個共通點，就係以唯美手法嚟拍攝，而呢套由EroticaX製作嘅《Young Innocence》，算係近期嘅代表作。影片搵嚟James Avalon同Mason兩位導演主理，佢哋擅長拍攝唯美作品，能夠將脫星嘅青春魅力盡情呈現喺觀眾眼前，仲可以為床上肉搏戰添加幾分浪漫色彩。至於呢套四仔搵嚟Adria Rae、Marley Brinx、Lana Sharapova同Bella Rose演出，個個都係青春貌美嘅脫星，身為四仔迷，真係冇理由錯過。

引人入性

咪以為識得勾引男人嘅脫星，一定係已屆輕熟之齡嘅癡女，好似呢套由PornFidelity炮製嘅《Banging Blondes》，當中嘅年輕脫星都對男人嘅心理瞭如指掌，每當遇到心儀目標時，都會施展唔同手段，輕易將對方帶到自己嘅床上。故事圍繞Lily Larimar、Dixie Lynn、Megane Lopez同Kasey Miller呢4位青春索女，佢哋唔止擅長勾引男人，而且床上工夫非常了得，比好多經驗豐富嘅熟女仲要嫻熟，能帶畀四仔迷強烈嘅官能體驗，特別要留意今年20歲嘅Dixie Lynn，佢嘅演出真係好出色，值得一睇再睇。

慾海沉淪

邊個話熟女嘅床技一定勝過後生女？呢套由Evil Angel推出嘅《Not Too Young For Anal #2》，就話畀大家知，乜嘢叫後生可畏。影片由情色作家踩入四仔界做導演嘅Chris Streams主理，係佢執導嘅第二套作品，搵嚟Kyler Quinn、Chloe Cherry、Katie Kush等多位人氣青春脫星參演，陣容強勁。故事講述身為情色作家嘅美少女Chloe為咗尋找靈感，竟然化身癡女，周圍兜搭男人曳曳，繼而將從未試過嘅床上體驗，化成小說中嘅文字。不過，經過一番激情體驗後，佢漸漸變得不能自拔，沉淪喺慾海之中。