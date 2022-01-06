Edan嘲尺寸似咖啡豆　魏浚笙爆料：大家差唔多啫

「男神」魏浚笙（Jeffrey）接受由林柏希主持的網上節目訪問，唔好以為靚仔冇煩惱，Jeffrey話自己原來有少少抑鬱：「我有時諗嘢會好負面，我會諗到好worst，但係我會好快唔記得咗！嗰陣疫情開始好嚴重嘅時候，我會忽然間喊，有時女朋友忽然間咳，我都會好擔心，我就覺得大鑊喇，係咪發燒呢？跟住我就好驚！」他覺得自己不紅，也不是靚仔，只係畀自己68分，他說：「咩叫紅呢？紅嘅意思係MIRROR、BIGBANG呀、BLACKPINK呀！碧咸、吳尊、吳彥祖都好靚仔，呢啲先係高分囉，我唔係嗰個level！」

Jeffrey冇偶像包袱，早就公開跟經理人女友拍拖多年，雖然日對夜對，但他指一啲都唔會悶：「有時我拍劇集，佢太多嘢處理都唔會跟，我一做完嘢，返到嚟見到佢，我見到佢我好放鬆、好開心！」對女友做過最冧嘅事，他說：「情人節送咗99支玫瑰花畀佢囉，嗰時都覺得好威！」他仲透露心聲：「結婚冧啲，我一定結婚，好想快啲結婚！」

之前他與Edan（呂爵安）為ViuTV拍攝劇集《iSWIM》，Edan曾經嘲笑過他現形係「咖啡豆」，他說：「其實我又真係唔係好介意呢啲，咖啡豆係咁細粒㗎喎！但我又覺得冇乜必要去澄清！」問他邊個最「雄偉」？他充滿自信說：「目測就真係冇乜特別勁喎，我又唔覺得我輸蝕喎，大家Asian差唔多㗎啫！」

Jeffrey仲自爆收過男Fans的下體照，之後他封鎖對方說：「有乜好睇啫，我都有啦！」問到他心目中的女神，他表示細個台劇《海派甜心》，好鍾意楊丞琳，之後睇韓劇，都會喜歡韓劇啲女主角，他說：「細個我睇《超級學校霸王》，覺得邱淑貞好靚囉！」