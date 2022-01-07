【是日通勝】（一點居士）

農曆十二月初五

辛丑年辛丑月庚申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：嫁娶、開業、移居

忌：安床、結網、詞訟

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、3、5、7

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：面對困難易失理智，平心靜氣才有助解決。

金牛座：冷戰傷感情，已婚者不可讓溝通問題惡化。

雙子座：財運一般，花錢欲望太大，小心入不敷支。

巨蟹座：投資宜採取保守策略，勿沾手高風險項目。

獅子座：待人接物宜圓滑一點，太直太硬易得罪人。

處女座：理財要審慎，不要被眼前的蠅頭小利蒙蔽。

天秤座：抽空讀本好書，可洗滌心靈，增添正能量！

天蠍座：多向身邊人示好，遇到困難才會有人幫你。

人馬座：得到好友的正面建議，令事業更上一層樓。

山羊座：不滿現狀，投資要多作評估，勿輕舉妄動。

水瓶座：投資股票存在一定風險，要留意市場消息。

雙魚座：心情鬱悶，不想外出，宜留在家好好休息！

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）龍 遇貴人

（跌）虎 壓力大

鼠：有令人羨慕的好運氣，容易獲貴人提攜。

牛：工作運勢平穩，付出愈多，收穫也愈多。

虎：是日沖煞，壓力不斷增加，情緒易失控。

兔：事業發展突飛猛進，各種煩惱一一消失。

龍：貴人助力強，工作如虎添翼，成功在望。

蛇：人氣上升，可盡量表現自己，毋須顧忌。

馬：獲身邊人關心，倍感溫暖，要知恩圖報。

羊：抽空陪伴家人，可帶來好心情與好運氣。

猴：幹勁十足，事業上不乏發揮所長的機會。

雞：投資遇阻滯，宜停下腳步，三思而後行。

狗：工作運一般，做好本分，不要多管閒事。

豬：力求完美是好，但不要給自己太大壓力。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

[ST]風水論香江

香港地方小小，竟有七百多萬人生活。而這個城市，成為國際金融中心。以香港的山龍水勢，如何可以分析這個城市的興衰呢？現在下元九運，香港的經濟動力，又是甚麼境況呢？

中環是香港的心臟，政治、經濟、民生都聚集在該區，所以它的風水好壞，正是香港的寒暑表。中環的祖龍是大帽山發脈，於美孚金山，崩洪過峽，龍潛維港海底，在堅尼地城上龍於西高山，西高山為中環的父母山。西高山在中環西位，先天八卦為坎卦；中環向北，後天八卦為坎卦，這就是書中所云：先天來龍後天向。

香港祖龍西北，去水口自然是東南鯉魚門，最高位的來龍，相對最低位的去水口，所以去水口在巽辰位。申子辰為水局，所以香港以水局而論，其十二長生水法。中環來水位西九乾亥，亥為水局之臨官得祿之方，是為武曲水來，東方廉貞死方流走。山管人丁水管財，正是吉水來、凶水走之發財格局。

中環坐南向北，下元九運大金龍在北，正是中環之向首，配合吉水來、凶水去之吉格局。現在離2044年，還有廿二年時間，所以香港還有發展發財之運程。