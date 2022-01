內地女星范冰冰自2018年捲入逃稅風波後,積極重新投入娛樂圈。而她有份演出的外國動作驚悚片《355:諜影特攻》,原定於2021年1月15日上映,惟受到新冠肺炎疫情影響的關係,終改於2022年1月7日在北美上映。雖然未能飛抵當地配合,但范冰冰透過社交平台落力宣傳,除了上載有她肖像的海報,發文表示周五在戲院上映外,更上載訂票網站網址,方便粉絲支持買票入場。范冰冰在戲中戲份不少,在早前的預告片中,已見她在鏡頭前舉高雙手被軍隊持槍威脅,並以流利英文說出:「So that others or not?」,又以普通話命令手下「不要開槍」,甚有氣勢。