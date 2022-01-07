東方日報C2：細仔腳頭好黎諾懿回歸劇組　陳自瑤攞獎催旺下月實踐女一夢

陳自瑤去年慘失當女主角的機會，日前奪得「最佳女配角」的她，挾着氣勢再創零的突破，入行逾20年終嘗做「女一」的滋味，下月底跟羅子溢、黎諾懿開拍新劇。而剛再為人父的黎諾懿相隔兩年再「埋班」拍劇，綜藝、拍劇雙線齊飛，細仔「小冬牛」果然腳頭好。

入行逾20年首奪獎項的陳自瑤（YoYo），剛於無綫頒獎禮上奪得「最佳女配角」獎項，迎來事業另一轉捩點，她曾因劇集煞停而錯失做「女一」機會，話咁快再有機會向「女主角」進發。2月底她將會跟羅子溢、黎諾懿等開拍新劇《婚後事》，劇集由向來拍攝貼地題材、曾開拍《香港愛情故事》、《青春不要臉》的林肯擔任監製，內容相當緊貼生活，描述夫婦間的婚姻生活，各人面對不同立場都有自己的主觀看法，必定令觀眾有共鳴及反思。

去年曾食「詐胡」

YoYo去年的成績有目共睹，綜藝及劇集演出都有出色表現，近年她亦是監製的「搶手貨」，之前獲《智能愛人》總監製陳翹英賞識，打算找她為選美題材劇集《選美的12夜》擔任女一，但後來因公司方案問題，令只剩3集劇本便可「埋班」的《選》劇煞停，YoYo因而錯失好機會，不過「有料」自然受到注視，據知今次《婚》劇的劇本中，每位演員都會有新嘗試及挑戰難度，YoYo昨日受訪時說：「暫時好多細節仲未定，不過知道劇中角色年齡上會有不同階段，所以演起上嚟都係一大挑戰，都會比較難演。」說到會跟羅子溢飾演夫妻，她說：「我哋大約12年前曾經一齊拍過《缺宅男女》，都好耐未合作過，所以好期待，希望會有啲火花。」問到奪「女配」後工作量是否增加不少？她開心地說：「依家都有啲廣告接洽緊，不過都係交畀經理人處理，好多謝客戶支持。」

綜藝劇集雙線發展

而去年一直主打發展綜藝節目的黎諾懿成績突出，雖然曾有赴內地拍劇的機會，但當時撞正太太懷孕，家庭為重的他最終放棄賺人仔的機會，留港陪太太待產並迎來次子「小冬牛」出世。即將滿月的「小冬牛」可謂相當好腳頭，一出世其父便接Job不斷，除了將拍攝《婚》劇，亦是他自《刑偵日記》後相隔2年再入劇組，他亦將主持新飲食節目《消失的味道》，實行綜藝、劇集「雙飛」發展。久未拍劇的他被問到會為角色作何準備時，他說：「依家最緊要嘅係減肥，因為呢個月我陪老婆坐月，老婆食乜我就食乜，大仔食剩嗰啲我又食埋，個人都懶咗，所以會去跑步做番啲運動，目標最少減10磅。」

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