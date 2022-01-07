心理減肥法　創造正面改變

【特約報道】踏入新一年，好多人的新年目標都是「我要減肥！」，不過每年都失敗收場。是用錯方法？減極唔瘦？其實更多原因在於心理質素。要減肥，先排毒，更要做好心理準備。

減肥是長期作戰，但好多人一時三刻沒效果就放棄。減極唔瘦化為壓力，久而久之被壓抑的食欲大爆發，開始報復性的暴飲暴食。後果，就是體重不跌反升。然後再次節食，節食不果化為壓力……這又成就一個惡性循環！

壓力肥，是真正存在。壓力指數上升，血壓和血糖也會跟着上升，甚至刺激神經傳導物質神經胜肽分泌，導致人體會渴求高油糖食物，變成壓力肥。中醫亦指出，壓力會令肝氣鬱結、影響脾胃，令脾胃運化變差；第二是容易有胃火，胃部長時間猶如火爐，食完不久又覺肚餓，每樣都食，想唔肥都難。

所以減肥期間必須保持心情放鬆－－不是叫你去食大餐、飲啤酒，而是做一些令你完全放鬆和快樂的事情。早幾篇專欄我提及到自然療法抗衰專家Dr. Lenis設計的72小時斷食排毒療法，3天期間要多做音樂治療、舞蹈治療，也可以做按摩和美容，務求盡量放鬆心情，避免因壓力而刺激食欲。

心理暗示和積極的態度，更能潛移默化的創造正面改變。我曾經在視頻分享，我會每日對着鏡子說：「我好靚我好正我好索」，有些網友留言笑我自大，其實這是一種自我暗示，心理學上稱為「皮格馬利翁效應(Pygmalion Effect)」，又稱為「期待效應」，是指人在被付予更高期望後，他們會表現得更好的一種現象。根據弗洛伊德的潛意識理論，潛意識不會分真假，只要我們於腦海輸入訊息，大腦就會照單全收。只要我們每日給自己強烈積極的心理暗示，潛意識接收後，身體或會受到影響，令事情向着這個方向發展。所以對住鏡子鼓勵自己，絕對有助你變美、變瘦、變自信。

日常用的餐具亦有助心理暗示減肥。人的食欲受交感神經和副交感神經的控制，而顏色可以對這兩類神經產生刺激。例如快餐店常用到橙色和黃色，能夠引起強烈刺激，促進食欲。相對地藍色最為降減食欲，因為在自然界藍色食物很罕見，更多的是有毒或者腐爛的食物，所以人們逐漸表現出對藍色食物、甚至放在藍色餐具上的食物有所排斥，食量就會不知不覺地減少。

減肥是一種心理學，好好調整心理，多跟一些同樣在減肥的朋友分享心情，大家互相支持，所產生的正能量絕對有正面幫助，再配合健康正確的飲食，在這新一年，減肥不再只是口號。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。