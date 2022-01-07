利是封開換啦！款款都靚點算好？

踏入2022年不久，農曆新年亦馬上報到，無論在甚麼環境下，利是實在是不可少，而一個靚靚的利是封，除了收的人開心，其實派那位都會特別有Face!今年不少商場都重投利是封戰場，相繼推出限定版特色利是封，並已經開始換領，睇睇這一批是否是你心水啦！

【繁花盛放賀新歲】

農曆新年當然少不了擺放嬌艷的年花，不過鮮花雖美，但保質期短，不如以另類的方式將它留住！銅鑼灣時代廣場由即日至2月15日舉行「獅威鼓響」新春企劃，以及推出新春限定的「繁花盛放迎豐年」利是封和百變絲巾利是袋，產品以繁花盛放為主題，精選出四款年花包括牡丹、蘭花、水仙和火鶴花設計，利是封以立體浮雕設計配上金銀線繡，上面的花團圖案栩栩如生，喜慶又華麗。

創新的絲巾利是袋更可以自製成不同造型的手提包、單獨作領巾使用或當成配飾亦可。Happy Rewards會員於時代廣場即日以電子消費滿指定金額即可換領，數量有限，先到先得。

【鳥語花香齊恭賀】

當盛開的鮮花遇上吉祥動物，一動一靜，鎖住雙倍祝福！由即日至1月31 日，ELEMENTS 圓方「新春多重消費購物賞」，獎賞包括獨家限定的《繁花似錦》利是封套裝，套裝以寓意喜慶、吉祥的喜鵲及有「百花之王」美譽的牡丹為主題，互相輝映。設計上特別在燙金樹枝勾線上選用立體激凸塑造出牡丹和喜鵲，令一雙喜鵲栩栩如生，亦凸顯牡丹的層次感。活動期間，顧客於場內以指定之電子貨幣消費滿指定金額即可換領利是封及商戶電子禮券，換完即止。

【虎獅同賀紅運當頭】

虎年將至，當然少不了主角老虎啦！荷里活廣場特別以賀年獅頭及應節老虎作為設計主題，推出「虎躍獅騰」閃爍立體限量版利是封套裝，以大紅色、高貴桃紅及喜慶橙色作主調，燙金位置配上激凸壓印效果，獅頭及虎頭位置更綴以閃爍水晶，打開利是封時猶如兩者跟你拜年，生動又貴氣。

另設「虎躍獅騰」燙金版利是封套裝供消費及積分換領，數量有限，換完即止。除了特色利是封外，由1月12日至2月15日期間，一樓明星廣場更有造「花．燈．賞」大型賀年裝置，具備3大新春打卡熱點，商場更有新春消費購物禮遇，打卡購物換利是封三不誤。

【四大瑞獸添好運】

提到傳統文化中寓意吉祥之物，祥瑞之獸絕對要認識。由即日至1月30日，港鐵公司旗下德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS 康城、杏花新城、 綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場推出「瑞意呈祥」利是封換領活動，利是封以麒麟、龍、鳳凰、靈龜傳統四大瑞獸為主題，配合精神醒目的顏色作基調，寄寓時來運到，如意吉祥，數量有限，換完即止，每人每天限換兩套。同時，場內亦有「連年賞」推廣活動，以電子貨幣單一消費滿指定金額，即可換領電子優惠券。