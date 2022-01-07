拍住謝芷倫主持烹飪節目　黎澤恩為乜搞到流血？

藝人謝芷倫 (Jan)及黎澤恩 (Ronny) 近日為網上烹飪節目《Acoustic Kitchen》擔任主持，由於該節目加入了音樂元素，故節目一開始便由Ronny彈著結他走入廚房。不要看他好像瀟灑地刷着結他弦，原來在拍攝這幕之前他不慎切傷手指，而且傷口很深，名副其實「十指痛歸心」，對此，Ronny表示：「由於呢集到我大顯身手，所以喺開機前落力做足準備功夫，可能喺切魚時太興奮，一落刀就切傷咗手指。但我知道現場觀眾好想喺下廚時有啲音樂調劑一下，於是便拆咗膠布，忍痛彈住結他入鏡。其實當時我手指上的傷口還在微微滲血呢！」

今集他炮製了拿手的西式香煎海鱸魚配豆苗，算是中西合璧，其味道和賣相均獲現場觀眾稱讚。他得意洋洋的説：「 見到啲女士爭住同我條魚合照， 證明了我條魚有魅力。」

至於剛剛成為人妻的謝芷倫，則主要協助拍檔處理薯蓉：「我好享受喺廚房裏做幫手，因為平日經常擔任主廚嘅角色，偶然偷懶一下，令我體會到現今嘅煮婦真係唔容易做！又要入得廚房出得廳堂，仲可能要同時兼顧外出工作同埋持續進修。若再加上有埋小孩，忙碌嘅程度簡直超乎想像！」