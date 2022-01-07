鄧小巧與未婚夫加拿大染疫　分享自身經歷鼓勵大家

歌手鄧小巧喺上月除夕（12月31號）報喜獲外籍男友「白先生」求婚成功，即將榮升做人妻，當大家睇緊佢喺加拿大同未婚夫蜜遊嘅相片之際，今日（7號）突然公布另一個消息，自爆去年4月與未婚夫一同確診新冠肺炎，並將個人經歷及感受分享畀大家：「當時有唔少朋友話：唔好俾（畀）人知你中過啊。但其實，點解呢？點解要咁恐懼呢？知道多啲唔好咩？」

佢詳細透露首7日出現病徵，肌肉痛、全身無力、頭重重，以至喉嚨痛、流鼻水、失去嗅覺及味覺，期間進食大量維他命C、D、感冒徵狀西藥等，休息至第11天已逐漸康復兼如常生活。佢指當地病徵較輕患者待家休息，靠自身免疫力自愈，然後產生抗體。

佢又透露身邊唔少朋友曾染疫，未婚夫患糖尿病嘅舅父更不幸染後死亡，但佢希望藉住自身經驗帶出訊息「唔好當Covid係世界末日」：「喺加拿大，由於好多人感染，每個人身邊總有幾個人曾經染病，大部份嘅反應都係鬆鬆膊頭，然後：哦。病咗幾多日啊？然後繼續生活、工作。我唔係叫大家掉以輕心，叫大家當Covid係一個joke（某啲社交限制措施先係一個joke，唔洗我補充），但亦都唔好當Covid係世界末日。我只係想同大家講：做足要做嘅措施，其他就交俾（畀）個天。足足兩年，總不能喺恐慌同擔憂中度過。」