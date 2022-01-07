保良局誠邀善長持續捐款支持，與基層同心同行

【特約報道】疫情肆虐近兩年，香港人經歷不同挑戰，而弱勢社群更是首當其衝，生活大受影響。保良局作為全港最大型的慈善機構及辦學團體之一，過去兩年緊守崗位，維持原有服務照顧各階層受眾的同時，亦積極靈活應變，善用科技應對各種新常態，適切到位地應對服務受眾所需。除此之外，保良局更於2020年5月推出「關愛無限‧共跨逆境」扶弱計劃，在各個層面為受疫情影響的基層人士提供各項急切支援。踏入新一年，疫情仍然反覆，保良局定必繼續維持相關支援工作；計劃至今已讓超過75萬人次受惠，照顧有需要家庭在日常生活、學童學習、醫療、飲食營養所需。

扶弱計劃重點項目：

緊急經濟援助

- 提供上限HK$6,000緊急經濟援助以應付日常生活、學業或醫療方面等需要

食物援助

- 派發熱餐券

- 透過本局社區飯堂派發熱餐

醫療支援

- 四個月中醫義診及免費三天藥物

- 免費基本身體檢查

- 免費牙齒檢查

學習支援

- 書券資助，為有需要學生的家庭減輕學習上的經濟負擔

部份受惠個案：

緊急援助：

何先生是單親父親，育有一名10歲女兒及18歲兒子，為一家三口經濟支柱。他任職清潔工，疫情期間一直開工不足，只能靠兼職和替更幫補收入，月薪約$6,000。惟租金已佔收入大部分，餘下的錢才用作生活費，難以應付三人的開支。經鄰居轉介下，何先生隨即申請扶弱計劃，獲批$6,000緊急經濟援助，略為減輕經濟壓力。本局屬下單位亦即時為兩名孩子預備各項中心活動及免費的興趣班，紓緩孩子情緒。

熱餐送暖：

孫女士是一位單親媽媽，育有兩名年幼子女。由於孫女士需獨力照顧子女，無法長時間外出工作，一直只靠慈善機構捐贈的罐頭食物作日常食糧，保良局在疫情期間為孫女士持續提供熱餐，讓他們一家得到營養支援。「兒子皮膚疑因長期進食罐頭食物而導致敏感，幸好保良局在疫情期間免費提供熱餐，飯菜又有營養，讓我們一家能夠得到三餐溫飽，兒子的敏感情況亦得以好轉！」

關愛無限．共跨逆境：

83歲的劉伯伯與71歲的太太同住觀塘區，主要靠高額長者生活津貼生活。二人皆患有長期病患，每月僅有的津貼大部分都用來買藥，經濟壓力沉重，已無力再負擔糧食和日用品，平日清菜加粉麵就當一餐，談不上甚麼營養。不久前劉婆婆更發現身體出現如雞蛋大小的腫瘤，情緒低落，令抑鬱症加劇了許多。

保良局有見劉伯伯夫婦的需要，便貼心送上防疫物資、寄上餐飲劵，又不時致電慰問婆婆，提供情緒和生活上支援。當婆婆得悉保良局推出「關愛無限‧共跨逆境」扶弱計劃，可以與丈夫一起享用營養熱餐，她十分感激，「感謝保良局一直以來的關顧，在疫情初期送上防疫用品，又持續提供食物援助，深深感受到人間溫暖。」

感謝大額捐款支持扶弱計劃的善長/機構（截至2021年年底）

篇幅所限未能盡錄所有善長芳名，敬請⾒諒，謹此向各界衷⼼致謝。

捐款支持

李衞少琦女士

聯豐商業集團有限公司

希慎興業有限公司

Goldman Sachs Gives

中國人壽保險(海外)股份有限公司

有定堂慈善基金

何超瓊女士

保誠保險有限公司

me.com.hk

Ms AU YEUNG Wai

拜爾斯道夫香港有限公司

Virtu ITG Hong Kong Ltd

福和基金有限公司

黃潔英女士

捐贈扶弱計劃物資

怡和控股有限公司

置地公司

拜爾斯道夫香港有限公司

e青基金

保良局感謝各界企業及善長的信任，透過扶弱計劃支援弱勢社群，在疫情下與他們共渡時艱。

疫情仍然反覆，弱勢社群仍深受影響，期望你能繼續支持保良局及本局各項籌募計劃，讓保良局能靈活調撥資源，與基層弱勢同行。

「關愛無限‧共跨逆境」扶弱計劃

捐款HK$350即可為一名低收入、失業或其他有需要人士提供為期一周的熱餐券/熱餐，你的捐款亦可讓本局推行其他多方位支援項目。

詳情：

「保良之友」捐款計劃

保良局為長者、兒童、青少年、殘疾人士及基層家庭提供全方位服務，你的捐款將會全數按需要或你的意願分配到不同服務，務求善用你的一分一毫。

詳情：

「關懷長者心」地區安老服務計劃

致力讓長者居家安老，在所屬社區得到全面支援。本年計劃將提高社會人士對智障長者的關注，同時關顧社區弱勢長者及智障長者在醫療、食物、健腦健體等範疇的需要。

詳情：