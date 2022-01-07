舒淇2年冇返香港　接拍粵語新片勁興奮

女星舒淇近年因公私兩忙而常穿梭內地及台灣，昨晚（6日）她網晒在機艙中拍下的獨照，見她戴着口罩兼手拿香檳，同時又分享在機上所看的電影，她發文「報喜」說終於回港。她留言：「將近2年沒回港了，熟悉的廣播，熟悉的座位，熟悉的人，彷彿一切都沒有變過，就是臉上多了面罩口罩，因為疫情，回家的路變遙遠了。珍惜，珍惜你身邊還在一起的人，珍惜每分每秒，感恩，我們都還在。」

另外，去年舒淇接拍內地電影《尋她》並首次飾演農婦，近日她接受訪問，說初時有感自己不大適合這角色而想推掉，但當看過導演的短片作品，以及知道演出時要說粵語對白，即令她大感興趣，因久未接拍粵語對白的電影：「我說廣東話時會有另一種味道，不像說普通話時那麼『城市』。」

電影在惠州取景，在1個月的拍攝期中，她每天都要在甘蔗田中務農，由於她對紫外線敏感，故在炎熱的天氣下，要搽防曬液兼要穿防曬衣後，才可穿戲服。另一挑戰，是在田中常遇到蛇及螞蟻，尤其要飽受被螞蟻咬，但「日子有功」下她已很有經驗，笑言用檸檬抗蟻，比其他防蟲噴霧更有效。然而在鄉村拍戲，令她十分享受當中的悠閒寧靜，以及新鮮的空氣外，她笑言曾想過在那裏開設護老院，甚至也想過自己可在那裏養老。