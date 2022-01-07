新味鹹年糕　蘿蔔蓮藕山藥入饌

每逢新年，大家都期待新口味的年糕，鹹糕方面，最受歡迎的首選蘿蔔糕，今年很多新品會在蘿蔔糕的基礎上加上不同的配料，令味道和身價都即時提升；還有以其他食材炮製的創意鹹糕等，巴絲打絕對有得揀！

矜貴黑松露

在菜式上加點黑松露，可提鮮提味，網上到會專門店豐食FEAST 除了有各款特色菜和套餐外，今年還首次推出手製黑松露蘿蔔糕，蘿蔔糕加入60克黑松露醬，配合清甜蘿蔔及鹹香的臘味，煎煮時滲出黑松露的香氣，入口芬香撲鼻。（1月17日開始送貨）

鮮香魚湯

傳統的蘿蔔糕會以滾水撞粉漿，其實都可以用其他湯汁添味。台北‧寬巷子和店小懿、香港盲人輔導會合作，推出新賀年糕點，除有清爽的平安馬蹄糕 ，今年推出的如意臘味蘿蔔糕，特別以鰹魚湯來代替雞湯，再加瑤柱、惹味臘肉、臘腸及蝦米等和粗蘿蔔條配搭，入口有淡淡的鮮魚香味。1月21日前於網店訂購有早鳥優惠，賀年糕點收益扣取成本後，會捐給指定的受惠機構。（1月22日開始換領）

菇菌VS響螺

大家愛吃蘿蔔糕的其中一個原因，就是加入大量臘味，油香惹味。Dolce Dolce Kitchen & Gourmet 今年推出5款全新糕點，其中一款虎掌珍菌素鮑魚蘿蔔糕 ，就以虎掌菌、牛肝菌、松茸為主角，再加入蒟蒻做的素鮑魚和菜脯、鮮百合製作，有層次富口感。另一款養生淮山響螺蘿蔔糕，以滋陰補腎的響螺、鮮淮山加入蘿蔔糕內，加強了海產的鮮香，味道亦見提高，大家可按個人喜好慢慢揀。（留意網站公告換領日子）

口感豐富又具創意

本地唐餅老字號奇華餅家今年也研創出全新純素的木耳腰果蓮藕糕，以鮮香清脆的蓮藕配以鮮甜的栗子肉、木耳及清脆可口的腰果等炮製而成，口感細滑又富嚼勁，口感豐富之餘，仲蘊含豐富維他命及礦物質等，美味健康之餘，仲富「好運年年、金銀滿屋」的好意頭！

矜貴食材菌香馥郁

米芝蓮星級食府國金軒今年推出以矜貴食材炮製的黑松露純素山藥糕，用上意大利黑松露牛肝菌醬、香菇粒及雞髀菇粒製作，菇味香濃，加入山藥及沙葛來添加口感，素食者或追求健康人士均能開懷享用。