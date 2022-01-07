Mercedes-AMG GLA35 4MATIC熱血小鋼炮

新抵港GLA35 4MATIC標準配備了RACE-START 功能，靜止起步的加速爆發力強勁，完成0~100km/h亦只需5.1秒。（方偉堅攝）

停在上高速公路的燈位前，看着交通燈由紅黃轉綠，作為熱身，只是稍大力印下油門腳踏，不是深踩，意想不到的加速爆發力(少少推背嗰種)隨之而來。必須強調，選用的駕駛模式不是Sport+，亦不是Sport，只是Comfort模式已能釋放出此等程度的熱情，Really Impressive！這就是Mercedes-AMG的全新GLA35 4MATIC。

新抵港GLA35 4MATIC乃是Mercedes-AMG以第二代GLA為基礎建構的高性能版，標準配備 RACE-START 彈射起步功能為靜止的座駕提供最強的加速爆發力，只需5.1秒完成0~100km/h。400Nm峰值扭力來自以敏銳及高扭力見稱的2.0L直四渦輪增壓引擎，經AMG SPEEDSHIFT DCT 8G 八前速雙離合器波箱及AMG Performance 4MATIC傳送至四輪。

一如其他AMG， 只要透過 AMG DYNAMIC SELECT 便可於多達5種駕駛模式中切換，除了曾提及的Comfort、Sport及Sport+，還有Individual及Slippery模式；避震系統則提供3種模式，包括：Comfort, Sport 及Sport+作調校。此外，車載的MBUX 資訊娛樂系統提供多項 AMG 獨有內容，例如可選用Supersport風格儀錶顯示及可透過AMG 目錄查看Warm-up、Set-up、G-Force和引擎數據等有用資訊。

規格表

車型：4門5座位SUV

引擎：直四渦輪增壓

容積：1,991c.c.

最大馬力：306hp/5,800rpm

最大扭力：400Nm/3,000~4,000rpm

驅動：前置引擎、四輪驅動

傳動：AMGSPEEDSHIFT DCT 8G 雙離合器

綜合耗油量：7.5~7.6L/100km

車身體積：4,436×1,849×1,588mm（長×闊×高）