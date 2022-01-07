全新下午茶　午後堂食好選擇

下午茶是不少人午後聯同三五知己好友喜愛活動之一，而為了跟貼季節步伐與大眾受嘗鮮的心態，坊間多間酒店餐廳及食府都會不時轉換下午茶用料食材及主題，今日搜羅多間食肆全新推出的下午茶，有與美妝品牌聯乘推出的養顏養眼鹹甜點，也有餐廳用上時令矜貴食材炮製出別具風味的下午茶好滋味，最重要的是，下午茶仲可以繼續堂食嘛！

性價比高美妝主題

近年酒店推出的兩位用下午茶也不過幾百元，除開每人也不過百零二百蚊，好抵！而將軍澳的香港九龍東皇冠假日酒店Cielo由即日起至3月31日期間與日本北海道美肌品牌HABA合作，推出全新「Cielo × HABA春の日嚐」下午茶，有鹹甜美點共10款，甜點中最吸睛是模仿美肌品牌王牌產品的鯊烯美肌清油造型，炮製出兩支分別是巨峰提子及白桃櫻花的寒天果凍，另外有日本赤肉蜜瓜布甸、日本草莓忌廉蛋糕、北海道牛乳布甸配紅豆泡芙、吉士蘋果批；鹹點則有迷你和牛芝士竹炭漢堡、炸北海道帶子、黑椒煎北海道吞拿魚、燴栗子配日本橘子汁及炸日本南瓜餅配紫薯蓉。美點小食以3層架盛載，巴絲打可在置身頂層以270度落地玻璃窗欣賞景致，細味午後時光。最筍的是每位客人可即場獲贈價值高逾HK$3,000禮遇，包括HABA海洋保濕體驗裝1套、於OASIS指定分店享用75分鐘微波活顏提拉緊膚面部療程或20分鐘2in1激光美白膠原導入療程，仲可以憑換領卡到Pop-up Store換領及以優惠價選購品牌美妝護膚品添，超高性價比！

春日彩妝及貓咪做主角

位於鬧市的帝京酒店全新餐廳香田日式料理開業不久，最近首次聯乘彩妝品牌PAUL & JOE、於即日至3月31日推出品牌最新的春日彩妝及貓咪作為創作靈感設計的「喵咪樂園下午茶」。彩妝品牌經典的花卉及貓咪圖案唯美優雅，甚得女士歡心。大廚團體特意選用日式食材及品牌最新春日彩妝的貓咪主題，配合品牌經典產品中所使用的花卉果實元素，炮製一系列精緻滋味的鹹甜美點，包括檸檬佛手柑慕絲蛋糕、紅豆豆腐布甸、宇治抹茶鬆餅、銀鱈魚西京燒、松葉蟹肉心心蛋卷等。還有兩款特飲，包括凍飲Love Happoshu氣泡之戀及熱飲Kaori Ochi茶悠香田。惠顧兩位用套餐更可獲贈彩妝品牌的瑰麗妝容套裝兩份及購物優惠禮券，物超所值！

黑松露菌香馥郁

想不時不食，銅鑼灣如心酒店西餐廳Corner 18就以時令黑松露炮製出「黑鑽醉人下午茶」（兩位用），於即日至2月28日期間供應。下午茶有多款鹹甜美甜，包括黑松露風乾牛肉芝士雲吞、黑松露炒蛋多士、煙火雞芝士迷你三明治、自家醃紅菜頭三文魚伴鱒魚子醬、榛子四重奏配黑松露、意式栗子馬卡龍、綠茶紅桑子慕絲蛋糕、玉桂紅莓乾鬆餅等。嗜甜的推介榛子四重奏配黑松露，鬆軟濕潤的榛子蛋糕搭配香醇濃郁的榛子醬、鬆脆的榛子金寶、原粒焦糖榛子及黑松露，香味四溢，滿腔菌香。

新派素食滋味體驗

素食者都有好選擇，主打新派韓式素菜的「土生花」，就跨界與美國純素頭髮護理品牌AVEDA聯乘，於1月10至2月28日期間推出全新冬日下午茶「Beyond Vegan──Winter」（兩位用、每天限定10份）。由韓籍行政總廚具辰光先生巧手設計的全新下午茶，以兩層木盒盛載住猶如藝術品般精雕細琢的鹹甜小點，有自家製薑味貝殼蛋糕、新鮮杧果撻、時令石榴子啫喱及自家製椰子糖；；還有招牌點心的韓國富有柿合桃卷、韓式麻糬、傳統韓國米通，以及鹹點如地道韓國飯卷、高麗菜卷配秘製麵豉醬、酥炸時令野菜及韓式漬物飯糰。大家更可額外加配駐店調酒師精心設計的韓式無酒精雞尾酒，包括Strawberry Swing、Green、Orange、Cyan或Berry Berry Tea。隨下午茶更附送秀髮修護體驗套裝包括長效營養保濕系列產品（需於提前訂座時指明享用冬日下午茶體驗）；此外，還可於AVEDA指定尖沙咀分店享用免費頭髮及頭皮諮詢服務，完成諮詢後更可免費獲贈頭髮護理體驗套裝等。