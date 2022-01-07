熊黛林惡毒少奶入戲太深　冷淡嚇親老公

家族爭鬥劇《家族榮耀》日前於內地首播，廣東話原聲版亦已於myTV Gold上架。劇中演員陣容強大，包括張智霖、郭政鴻、黃浩然、羅子溢、楊茜堯、熊黛林（Lynn）與李彩華等，被譽為「時裝版宮心計」。故事講述香港豪門家族三代勾心鬥角的故事，當中Lynn、楊茜堯與李彩華演技大爆發，首集就以一場世紀婚禮作序幕，出身名門的Lynn為保衛家園不惜一切，而同樣是選美出身的楊茜堯及李彩華是好閨蜜，二人分別嫁予百年財閥二代黃浩然與羅子溢，華麗背後，楊茜堯野心勃勃，渴望站上家族權力頂峰，李彩華嫁入豪門只為復仇，故事發展錯綜複雜、各懷鬼胎。

劇集播映短短數天，口碑不錯，Lynn的「惡毒」演技、以及昨晚（6日）下跪楊茜堯一幕，「熊黛林好像小說裏的惡毒少奶奶」及「熊黛林新劇給楊怡（楊茜堯）跪了」接連登上熱搜榜！不少網民對Lynn擁有貴麗的外表、心腸狠辣的氣場所吸引：「熊黛林在新劇裏的角色人設真的好帶感，像極了小說裏的惡毒少奶奶，即美艷動人，又心狠手辣，這氣場真的太霸氣了！」、「試問誰不被熊黛林演的大少奶奶迷住呢？萬種風情，氣場太強了！做盡壞事，彷彿就是從小說裏走出來的惡毒少奶奶！」、「真的是被熊黛林飾演的大少奶奶迷住了，這簡直就是又迷人又心狠手辣啊！就是說眼神裏都是戲，代入感好強！」

Lynn飾演豪門大少奶，為爭奪家族名利，與李彩華與楊茜堯妯娌捲入激烈鬥爭，接拍此劇對Lynn可說是最具挑戰一次，她說：「2020年拍咗呢部劇，雖然拍得好辛苦，但係好開心，因為拍攝的後期係有少少發癲嘅，真係未試過拍一個咁樣嘅角色，未試過拍攝期間連續喊咗幾晚，入戲之後停唔到落嚟，連導演叫咗Cut，我停咗兩秒之後，會一路係咁喊，喊足幾分鐘，所有人開頭都企定定喺度唔敢郁，大家見到我喊到停唔到，唔敢行過嚟理我，由我喺度喊，佢哋就做番自己要做嘅嘢，諗番起都覺得好搞笑。」

角色相當有層次，完成多場大爆發的戲份，豁出去的演技令導演們都相當滿意，Lynn開心地說：「之前接拍嘅戲都比較內斂，角色都係太完美喇，就算點樣爆發都會克制自己。今次呢個角色就唔使，愈勁愈好，真係豁出去咁做，大少奶呢個角色由開始一步一步嚟，到最後逼得太勁，所以就爆發喇！拍完呢套劇，自己對掌握角色方面更有信心，其實一開始自己都有啲驚，但一路拍一路入戲，每一場戲幾個導演睇完都會讚同畀鼓勵，我好樂意聽到佢哋畀我嘅意見，每次聽完我都會好開心！大家會發覺我喺劇入面好多藐嘴藐舌嘅表情，其實我都練咗好耐，喺酒店隔離嘅14日裏面日日喺間房度練，最好笑係劇組入面嘅工作人員知道會見到我藐人嘅場口，就會坐定定等睇戲。」

劇中多場崩潰爆喊戲份，令Lynn難以抽離：「真係抽離唔到，太辛苦喇，要爆得好勁，不過我知道唔爆出嚟係唔會演得好，拍之前導演都不停同我溝通，要一吓就爆發晒出嚟！」Lynn回想拍攝期間，自己的投入卻令老公郭可頌「受苦」，她笑說：「嗰一段時間我真係癲癲地，連我老公都唔係好理，所以佢都好緊張、好驚！因為都未試過我會對佢咁冷淡，後來我有同佢講番拍攝嘅時候係好辛苦，返到嚟成個人都瘦晒、塊面都凹晒。」她續說經此挑戰後，現在需要抖一抖，下次再想挑戰其他角色：「因為短期內又重覆番同一類角色就冇咁好玩，會冇乜新鮮感。」