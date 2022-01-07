谷婭溦被許俊豪縛住虐打：佢摑到我見暈！

歌手谷婭溦於《愛上我的衰神》飾演阿欣一角，首度拍劇的她被指演技合格有餘，亦有人笑指是因為對手許俊豪太嚇人，她才如此投入，該劇監製方駿釗則表示：「谷婭溦畀人縛住雙手，同用布封口嗰幕，演到真係好驚，喊又真係眼紅鼻紅，反而文戲要再磨練吓。」她專誠為該劇創作的插曲《我要和你在一起》，在網上亦掀起連番好評，網民直指歌詞到肉，原來她收到劇本後十分感動，即時執筆作曲兼即晚完成作品，她說：「證明個劇本真係好有感染力。」她還指由於許俊豪手掌和力氣很大，故遭其掌摑一幕一度見暈：「真係好痛同埋好暈，佢隻手幾乎大過我塊面。」

不捨《衰神》

至於首度擔正女主角的陳嘉慧，受訪時坦言感謝監製及不捨《衰神》：「今晚（7號）就係最後一集，好唔捨得，我啲屋企人都係，佢哋每晚喺海外都追緊。我覺得自己好幸運，入行短短4年就有咁好嘅角色，真係要多謝監製嘅選擇同信任。喺演技上我知道我仲有好多進步空間，但都好多謝一班網民嘅支持同喜愛。我依家出街都多咗好多人認識，有好多人特登走過嚟話套劇好好睇，真係好開心，好多謝3位編劇寫咗一個咁精彩嘅故事。」