銀河4色新旗艦　預訂送耳機

傳聞已久的Samsung新旗艦機Galaxy S21 FE 5G原先於去年底推出，等了又等，近日終於落實在港上市。新機繼承了Galaxy S21的簡約設計及輪廓切割（Contour Cut）鏡頭邊框，提供橄欖綠、丁香紫、陶瓷白和炭灰黑4色，並僅厚7.9mm、重177g，女士們也能一手掌握。

屏幕有6.4吋之大，解像度2,340 x 1,080，支援240Hz觸控採樣率及120Hz屏幕刷新率，適合打機之用。3鏡組合由超廣角12MP、廣角12MP及遠攝8MP鏡頭組成，擁有比S20 FE更佳的升級極黑亮攝功能。另外前置鏡頭高達3,200萬像素，提供自動美化人像的AI臉部辨識功能。

特別一提，此機已搭載最新Android 12作業系統，UI及用戶隱私都比上代有所改良。此機即日起在香港預售，並於1月11日公開發售，在1月10日或之前預訂免費獲贈Galaxy Buds Live無線降噪耳機乙個，1月11日至1月31日選購則可免費獲贈無線閃充雙板充電板。