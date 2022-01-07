睇好宋宛穎！薛家燕大讚口齒伶俐唔似新手

藝人薛家燕今年冧莊主持節目《新春開運王》，並孖住學生兼港姐冠軍宋宛穎與周志康一齊做節目，家燕大讚宋宛穎表現出色：「佢好勤力、口齒伶俐，又有禮貌，有幾位嘉賓都讚佢唔似一個新主持，好有經驗咁，其實佢係初次做，我欣賞佢學習態度，佢好專心、好有熱誠又靚女。今次好得意，我兩個拍檔都係孖胎，周志康又係孖仔，宋宛穎又係孖，哈哈……都係難得嘅事。」

另外節目請來玄學家包括李居明、李丞責及麥玲玲推測運程，屬虎的家燕雖然本命年犯太歲，但3位師傅都贈言家燕來年運程不俗，李居明指家燕新抱這2年容易有喜，李丞責就指家燕來年會獲獎或獲勳銜，事業更上一層樓，而麥玲玲則指她家宅富貴平安，更送贈富貴竹予對方，家燕表示：「承佢哋貴言，虎年我犯太歲，但佢哋睇過我個大運應該冇乜問題，只係可能會有小毛病，玲玲師傅叫我小心關節。」

另外，3位師傅帶家燕及主持們食盡香港美食，家燕笑言：「3位師傅好豪氣，帶我哋食勻香港世界名菜，日本、德國、越南，甚至去西方寺食有機齋菜，好多我都未食過，所以我拍呢個節目起碼肥咗5磅，不過好開心，有美食之餘，仲學到玄學上自身嘅嘢，3位師傅仲派虎年運程書畀台前幕後。」