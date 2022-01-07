【Zac玩Zac食】捉緊堂食尾巴　大擦冬日暖身菜

前兩日係廿四節氣嘅小寒，雖然個天氣唔係好凍，但係都應吓節，好彩之前約定朋友嗰晚去灣仔六國酒店中菜廳粵軒，食翻啲暖笠笠嘅嘢，如果約遲兩日，香港又再次禁晚市堂食啦，所以真係要活在當下，珍惜眼前人！

朋友話過兩日又要過返夜晚食外賣嘅滋味，所以嗰晚一定食爆佢，叫齊餐牌上冬天必食推介，包括太史燴蛇羹、枝竹羊腩煲、生炒糯米飯、法國鵝肝腸春雞煲仔飯，仲有蟹粉扒豆苗。蛇羹用料十足，湯頭亦都香濃，最正係個銅窩，真係要有番咁上下年頭嘅中菜店先至會有，童年回憶返晒嚟。每年秋冬時分，坊間大小餐廳都會做枝竹羊腩煲，無論新派定係古法，每次最鍾意食都係枝竹同馬蹄，羊肉反而是其次，但今晩個羊腩煲係用咗新鮮羊，一隻羊只做到不多於20份羊腩煲，彌足珍貴！最重要係皮薄肉嫩少膏脂，所以完全冇羊羶味，連我朋友唔食羊肉嘅都食到。

我真係好鍾意食生炒臘味糯米飯，但今晚反而畀個煲仔飯搶咗個亮點，首先係個4人分量嘅沙鍋大到全場嘩然，鍋蓋一開，法國春雞及鵝肝腸密麻麻地布滿整個沙鍋，唔知仲以為係煲仔菜，雞肉嫩滑之餘，整個鍋底的飯焦金黃香脆，大廚嘅火候真係拿捏得非常精準！

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Profile：Zacky Sun

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