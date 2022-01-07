戴祖儀升呢要放棄靚樣　游嘉欣拍喊戲出動苦肉計

劉穎鏇（Tiffany）、戴祖儀（Joey）、伍樂怡（Kelly）和游嘉欣（游游）於劇集《青春不要臉》中，角色各有特色，Tiffany以往多飾演性格爽朗乖乖女，今次將突破以往框框在劇中有突破性演出，於外國長大的她，雖已非首度拍劇，但今次對她來說仍有一定難度，幸好獲監製教路得到顯著進步，她說：「排戲嗰陣林肯（監製）話我讀中文對白時個語氣唔啱，佢叫我試吓譯番做英文，之後語氣就啱番。」

向來「腦轉數」的戴祖儀，今次飾演的角色與真人一樣豪邁爽朗，她笑指監製給予她的任務，是要放下外貌包袱：「我成日都擔心自己出鏡會包包面或者唔靚，所以會好在意兩側嘅頭髮有冇遮好塊面。後來監製話只要代入角色，做好啲戲，令個角色人物性格立體化，觀眾就會鍾意你，靚或者唔靚唔係重點。」

至於飾演電視台當家花旦的伍樂怡，其造型仙氣十足，無論古裝或是80年代Look均甚為省鏡，唯一缺點是性格帶點迷糊。原來Kelly真人性格特質與劇中角色十分相近，加上獨特的「慢半拍」演出節奏，因而獲監製睇中！

游游飾演的嘉雯目標清晰、性格剛烈，故此造型純撲得來帶點霸氣。這部劇是游游繼《香港愛情故事》後，第2度與林肯合作，她透露監製給她的功課，是能夠順利完成喊戲，還出動埋苦肉計：「之前拍劇有場喊戲，我點樣都喊唔出，當時我叫林肯打我鬧我，但佢又話唔識打人同鬧人，結果搞咗好耐。今次套劇都有一場喊戲，而我就順利過咗關，拍出嚟監製都有讚話效果好，我都好期待出咗街會係點。」