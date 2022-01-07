同何雁詩嗌交！鄭俊弘：最緊要識講對唔住

藝人鄭俊弘（Fred）在myTV SUPER靈異劇《凶宅清潔師》飾演「洪仔」洪逸曦，因一次玩碟仙玩出禍，自此變得憂鬱，經常跌入「黑空間」，對此他坦言角色很沉重：「一起身就要開始培養情緒，但辛苦之中又好過癮，因為未試過挑戰情緒咁沉重嘅角色。」

講到難忘戲份，他坦言是首次見到自己頹爆外表的那場戲：「喺的士望到自己嘅倒影，覺得自己好冇用就喊，嗰場要夾好timing，由有陽光到入隧道黑晒，再望住自己嘅倒影，喺隧道內嘅時間又要喊，但因為塞車，所以要等，又要hold住情緒，如是這拍咗3次。」而另一場就是在沙灘拍了幾晚，要應付游水、浸親及拉威吔等。雖然今次體力及情緒上都辛苦，但他大讚洪永城及C君（鄭詩君）等監製很好，整個團隊很熱血，毫無怨言。

Fred之前有段時間沒有拍劇，但近年開始拍番劇，他坦言：「可能人大咗，演戲同心態上都唔同咗，同埋依家可以多啲角色搵我做，唔只做細佬。」音樂方面他亦預告將簽新公司及出歌，問到不跟太太何雁詩一起做獨立歌手？他坦言雖然兩人不時會合作做音樂，如他幫手彈結他及唱和音，但始終工作上想分開做，問到可是避免吵架？他即笑言：「有時都有拗撬，佢要求好高，我比較隨意，有時同佢錄音，大家都忟忟哋，因為佢聽啲音好準，我一走少少音，佢就話要再嚟過，我就話差唔多啫，不過就唔會嗌大交。」

學識唔開心講咗先

Fred續坦言二人會互相遷就，自己亦學識講出心底感受及主動道歉，是認識太太後最大轉變：「以前我收收埋埋，自己嬲就算，但咁多年溝通，學識唔開心講咗先，同埋最緊要識講對唔住，唔好自尊心太強，大家一齊生活冇分你我。」他亦坦言自己有時脾氣大，全靠太太的愛令他「下火」：「有時我會忟自己，最近一次發忟憎係喺廚房磨咖啡豆，但整極都唔得，又趕時間，點知仲撳錯掣搞到全個散晒，火都嚟，講粗口鬧同扔嘢，老婆即刻入嚟幫我搞，話我發忟憎都冇用，我都即刻冇事。」

場地：RISE Kitchen