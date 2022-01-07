《愛．回家》「高小姐」甄詠珊改名轉運

在無綫熱播劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「高小姐」的藝人甄詠珊，原來最近改名為「甄采浠」，身份證及銀行戶口等重要個人資料，已全部轉用了新名，她說：「甄詠珊個名係太嫲搵寫信佬改，今次我係搵師傅改，我一直好鍾意『浠』字呢個音，改到一個自己鍾意嘅名係好開心，師傅仲一次過幫我轉晒屋企嘅擺位，咩顏色啱我，當係一個大轉變，展開人生新一頁。」她不擔心大家不習慣叫她新名，因為現在好多人都叫她做「高小姐」，她笑說：「所以冇所謂。」

剛拍完《法證先鋒V》的她，最近灌錄了兩首新歌，一首合唱歌，由她自己填詞，今年她計劃多推出新歌，希望觀眾除了認識她是演員，更記得她是歌手，她說：「舊年我都有參與微電影同MV嘅製作、監製，都幾好玩、幾適合我，都想參與多少少幕後嘅工作。」

近日減磅成功的她，承諾今年多做運動，她說：「之前肥咗唔係我放縱食嘢，我都係正常食，只係我唔飲水，因為我懶去廁所，所以飲好少水，結果個人開始腫，加上又冇乜運動，但我知唔好，雖然身體檢查OK，但都會飲番多啲水。舊年身體好多小毛病，啲筋又發炎，最近腳板又生粒嘢，如果開刀創傷好大，成個月都未必行到，依家做緊冷凍治療，係貴啲，但好啲，雖然行都痛，但都可以。」