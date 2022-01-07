人生第一次　梗係肉緊啲

喺新一年當然要有新嘗試同新突破啦，講到呢方面，日本AV女優為咗滿足大家嘅眼球都會嘗試新玩意，甚至係佢哋嘅人生第一次體驗，觀眾見到佢哋嘅肉緊表情同激烈反應，必定會大滿足呀！

初次解禁

喺Ideapocket出品嘅《人生初中出交歡解禁》中，純真美少女二葉惠麻喺拍攝時心情相當緊張，因為佢知道今次要面對出道以來第一次同男優打真軍演出，最後仲要中出收場！班男優都了解到惠麻嘅心情，所以起初對佢都幾溫柔，以柔和嘅動作令佢冇咁緊張，最後至加強衝刺完事，而充滿好奇心嘅惠麻卻突然拎塊鏡出嚟左照又照，場面相當搞笑！不過跟住落嚟嘅肉搏戰，班男優就唔會放軟手腳，一於對惠麻進行瘋狂猛攻，等阿妹初嘗到被連環中出嘅滋味。

3P體驗

S1出品嘅《初體驗3本番製作特輯》，係有「九州No.1身材」之稱嘅I奶高挑美人兒山手梨愛嘅第二部作品，今次唔單只精彩度升級，更加安排梨愛進行人生第一次新嘗試，就係一次過同兩位猛男激戰！不過之前再加插多一個新體驗，就係玩拘束交歡，男優會將阿妹雙手鎖住，然後對佢為所欲為，雖然呢場戲只係一對一交戰，但係雙手被綁起嘅梨愛顯得相當緊張。到3P激戰時，兩位猛男係就係雄赳赳，但係對住愛妹都算憐愛惜玉，前戲時動作溫柔，令阿妹慢慢放鬆同享受，跟住到戲肉時，過程順利又充滿激情。

爽到全身震

呢部《S形曲線高挑美體聳人聽聞的精油按摩》，講述貓目美人楓富愛為咗放鬆心情，去到一間專為女士服務嘅按摩店，而店內嘅男按摩師手藝出眾，為阿妹進行貼身按摩，不過就係咁出事喇！按摩師以其精妙手法配合帶有催情成分嘅精油，摸到愛妹全身嘅快感神經被喚醒，當按摩師挑逗一下就令佢愛甘願被任人魚肉，更加喺按摩師嘅瘋狂進攻之下爽到高潮迭起，初次嘗試高潮到出現痙攣嘅超級快感！

簡評

本仙成日都話日本AV女優真係好偉大，因為佢哋除咗為我哋一眾鹹濕佬犧牲色相，仲為大家獻出好多人生第一次！就好似今日為大家介紹嘅作品咁，當中嘅女優就經歷人生第一次次體驗喇！喺3部作品中，本仙最鍾意二葉惠麻主演嘅《人生初中出交歡解禁》，由於家陣唔少AV女優將中出作為指定動作，好少會特別標榜初次中出體驗，仲將激動心情拍出嚟，今次二葉惠麻就做得到，令人睇到好滿足。