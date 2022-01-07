行房要校鬧鐘！咪神張秀文擇吉時凌晨3點造人

無綫「咪神」張秀文去年年尾下嫁金融才俊Billy，除了有林盛斌（Bob）做媒人外，能成功出嫁，玄學家李居明都應記一功。原來去年李居明曾指點秀文，叫她要多吃杏仁，可以催旺桃花運，秀文聽了便即日進行，最終真的成功做幸福少奶奶。

秀文日前為無綫節目《新春開運王》擔任嘉賓，當時李居明又肉緊對住她說，要在即將來臨的虎年製造「虎B」，就要在寅時「造人」(即凌晨3點至5點)，秀文今日（7日）受訪時坦承此事，更笑言：「師傅係提過我好多次寅時造人係最好呀！（同老公都想生虎仔、虎女？）本身同老公都希望有新生命加入我哋個家庭，男女皆可，最好一次過生兩個啦！見師傅講到咁肉緊，瞓咗都要較鬧鐘起身『努力』，依家即刻去沖個涼，係時候要『開工』。」講到上年食杏仁谷桃花，她說：「係呀！唔只杏仁，最好係果仁朱古力添呀！新年到又可以食多啲，做藝人都需要桃花，要keep住。」

而有份擔任節目主持的宋宛穎及周志康都獲李居明贈兩句，宋宛穎雖然年輕，但原來都篤信風水命理，她說：「我記得師傅話我五行火多，適合娛樂圈發展，嚟緊事業運幾好，至於我哋後生女，想桃花好就要食士多啤梨，朱古力同杏仁。」而她都曾請師傅到家看風水，教她擺陣。至於周志文坦言第一次請教師傅，他指李居明指他五行屬金，要分外小心利器，接觸多點「木」，吃多點、接觸多些綠色的東西。現時有兩女的他，被問到會否遵從大師指示，凌晨3至5點「造人」時，志康笑謂：「咁我會準時兩點鐘前瞓覺，邊養到咁多個，兩個公主夠喇！」