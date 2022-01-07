臀界爭霸　長江後浪鬥前浪

常言道「學無前後，達者為先」，呢句話套用喺脫星身上，又係咪代表早出道有着數呢？今次就搵嚟兩位年齡相若，同樣以美臀迷惑四仔迷，出道時間卻相差7年嘅脫星嚟個大比併，佢哋就係股霸AJ Applegate同股魔Addie Andrews喇。

舞林高手

講到AJ Applegate最為人熟悉嘅唔單止係38吋巨臀，仲有出眾嘅舞技。喺美國紐約出生嘅佢，高中時係校內啦啦隊及舞蹈隊隊長，曾經贏得啦啦隊比賽冠軍，更喺超級碗比賽上表演。畢業後佢修讀舞蹈，為咗賺取學費，於是喺一間俱樂部做脫衣舞女郎，期間被四仔星探發掘，2012年2月出道為四仔片廠Mofos演出處女作《I Know That Girl》，片中佢將舞蹈運用喺床上招式上，加上仲好砌得，結果獲得好評及好銷量。

AJ Applegate回憶指當時佢已被事務所安排以美股迷惑四仔迷，比同期出道嘅脫星更早演出後門題材嘅四仔，亦因此奠定佢日後喺股壇嘅地位，結果憑住38吋巨臀魔力及扭臀功夫，令人氣大爆發，更係各大頒獎禮獲得唔少提名同獎項，成為現今四仔界著名股霸。

AJ Applegate

出生日期：1989年9月23日

身高：157cm

三圍：34B-28-38

裸模出身

雖然Addie Andrews跟AJ Applegate嘅出生日期相差不足一個月，但出道時間卻比後者遲咗7年，當中嘅原因係乜呢？喺美國華盛頓出生嘅佢，原來從未諗過會成為脫星，高中畢業後就入讀美國著名私立研究型大學，完成傳播學學士學位後，佢就從事地產經紀工作，憑住出眾嘅身材同口才，兩年間已晉升成為分區經理，認真叻女！

及後佢對工作感到厭倦，故毅然辭職，決定自薦做裸模，憑住迷人樣貌及火辣身材好快喺裸模界冒起，同時獲多間脫星事務所邀請演出四仔。佢坦言自己性經驗淺，故此決定投身四仔界體驗一下四仔男優嘅床上工夫係咪真係咁勁，同時又可以滿足私慾，2019年5月出道為Sticky Video演出處女作《Facial Cum Catchers #47》，憑住36吋白滑美股成為新一代股魔。

Addie Andrews

出生日期：1989年10月1日

身高：173cm

三圍：32D-25-36

第1回合

鬥股惑

雖然Addie Andrews比AJ Applegate遲出道，但擁有堅實美股嘅佢，靚臀渾圓得嚟又彈手，論臀形一啲都唔比AJ Applegate輸蝕。不過如果加埋股技嘅話，佢就比AJ Applegate輸咗少少，話晒AJ Applegate嘅床上經驗豐富，扭臀功夫更係一流。

第2回合

鬥身材

鬥完股惑點解仲要鬥身材呢？因為臀部只係身材嘅一部分嘛。如果以整副身材嚟計嘅話，雖然AJ Applegate嘅臀圍分量十足，但係Addie Andrews擁有一對32D美乳，而且身材高挑，尤其係一對長腿相當吸睛，因此論身材Addie Andrews更勝一籌。

第3回合

鬥獎項

雖然Addie Andrews出道日子短，但喺2020年及2021年連續兩屆AVN頒獎禮獲提名「最佳四仔女配角」，2021年嘅XBIZ頒獎禮更獲提名「最佳脫星」。不過AJ Applegate仲勁，出道後便先後喺2013年XCritic Editor's Choice頒獎禮，以及2014年XRCO頒獎禮獲得「最佳新進脫星」，至今更係獲獎無數添！

旗鼓相當

從三項比併中唔難發現，相對Addie Andrews出道初期，AJ Applegate嘅成績稍為出色，尤其係當年四仔界不乏爆乳脫星，故此佢嘅成績得嚟不易。不過從另一個角度嚟睇，Addie Andrews以熟女之齡先至投身四仔界，卻能做出咁嘅成績同屬難得，難怪唔少四仔迷認為佢嘅未來更值得期待。