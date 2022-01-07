情陷三角戀　初哥陳展鵬零經驗唔識應付

視帝陳展鵬、藝人黃智雯與湯洛雯（靚湯），早前為無綫新劇《隱門》進行拍攝，今次是3人首度合作拍劇，展鵬亦是首次面對混雜友情與愛情的三角關係，他笑言：「要有番咁上下歷練先應付到，但我冇囉哈哈！」他說現實中不喜歡拖泥帶水︰「一就一、二就二，唔好嘥大家時間。」懂得善用時間的他，有空檔便拉筋，他說：「每套劇都少不免有動作場面，所以一定要保持狀態。」出道時演過不少武打片的他，直言很想拍套打得勁的作品︰「要勁過《城寨英雄》，搵啲勁人拍，實牙實齒打，唔係花拳繡腿。」

劇中經常被「父親」吳岱融家暴的智雯，稱是首次被男人打：「要被大巴摑面同捏頸。（有冇就住打？）吳岱融好專業，力度上有調節，但道氣冇留力，你會感受到嗰份威力，更易入戲。」她坦言最大挑戰是調整情緒：「角色要經常處於好驚嘅狀態同負面情緒。（會唔會抽離唔到？）所以我返到屋企會乜都唔做，衫都唔換坐喺度發呆30分鐘放鬆吓。」

第一次揸槍

靚湯則於劇中飾演女沙展，她說：「第一次做警察同用槍，要學掹槍同揸槍手勢，加上之前美國男星艾力寶雲（Alec Baldwin）單意外，我又比較『論盡』，真係有啲緊張。（男友馬國明有冇好擔心？）關佢咩事？應該係我對手展鵬要擔心至真，哈哈！」她說雖然只用到氣槍，但亦會問清楚道具同事，以策安全。