藝人潮玩NFT！江若琳靠「兔仔」勁賺至少4倍利潤

NFT (Non-fungible Tokens不可代替代幣)的加密收藏品成為熱潮，近日一款BUNNY WARRIORS的NFT，限量6,666個，甫推出五分鐘即售罄，並有不少香港藝人買入持有，包括蕭唯展、江若琳、方力申、洪卓立等，而蕭唯展及洪卓立等更以這款NFT作為社交網的頭像。當中以稀有度排名計，方力申持有的#1939，稀有度排名60，而張曦雯的#123，稀有度排名3410，至於蕭唯展及江若琳各自持有的#81及#200，稀有度排名分別是256及1441。

BUNNY WARRIORS是以兔仔為主題的NFT，背後更有個故事，是講公元前100年一班兔仔因狐狸及鷹邪出現而被獵殺，直至有Bunny Boss出現，集合眾兔仔的力量並組成戰士BUNNY WARRIORS。推出時鑄造價格（Mint Price）是0.88 SOL，以1月2日發售當日計算，約等於1,209港元，截至今日（7日）現時Magic Eden拍賣網站顯示的底價已是4.77 SOL，約值5,206港元，升值超過4倍。至於江若琳的#200，根據Magic Eden拍賣網站顯示的目前價格為20 SOL，約值21,830港元。