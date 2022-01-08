【是日通勝】（一點居士）

農曆十二月初六

辛丑年辛丑月辛酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：嫁娶、移居、開業

忌：分產、醃製、醞釀

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：3、4、6、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：工作量龐大，易顧此失彼，精神壓力大增。

金牛座：別待薄自己，好好玩一天，可帶來好心情。

雙子座：財運欠佳，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

巨蟹座：易因耳仔軟而亂購物，逛商場要看緊荷包。

獅子座：有可能要給別人收拾爛攤子，勿失去理智。

處女座：趁周末好好休息，做一些自己感興趣的事。

天秤座：多留意周邊消息，可助你妥善管理手上資金。

天蠍座：情緒不穩，建議找個可信賴的朋友為你分憂。

人馬座：別妄想有不勞而獲的僥倖，謀事要付出心力。

山羊座：荷包有點緊絀，花錢要節制，以免負債收場。

水瓶座：抽空遊山玩水，有助身心放鬆，重拾佳態。

雙魚座：人際交往受挫，有可能因無心之失而得罪人。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）龍 遇貴人

（跌）雞 小人多

鼠：做事衝動，不夠踏實，易招惹人事紛爭。

牛：求知欲強，多跟長輩交流，獲益不淺。

虎：運勢好轉，攜眷到郊外玩，感情可升溫。

兔：是日沖煞，孤立無援，事業停滯不前。

龍：貴人運強，大膽表達心中所想易獲賞識。

蛇：做事得心應手，身心承受的壓力大減。

馬：責任感強，易獲別人信任，有利事業。

羊：事業發展不乏機遇，付出與回報成正比。

猴：心態正面，面對一切麻煩也能平心靜氣。

雞：身邊小人多，做事勿高調，以免惹麻煩。

狗：態度消極，做事效率低，易遭人排斥。

豬：趁運氣好，快處理該做的事，不宜再拖。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

如何跟獅子座談戀愛

獅子座由太陽守護，跟生命力、目標、光芒、陽性能量有關。太陽是一個發熱體，位於太陽系中心，本質就是發光發熱，提供生命力的泉源，是不可缺少的重要元素；所以獅子座有被看見的需要，因為他就是眾人的中心。這個屬於火元素的固定星座，有主導力去引領事情發生，能夠以熱情去感染身邊的人，天生樂觀熱情，凡事都有能力堅守下去。

在感情關係上，獅子座是浪漫及熱情的，但容易以自己為中心，如果你的伴侶是獅子座，就要懂得在適當的時候給予讚美和鼓勵，因為「面子」對他來說是很重要，需要大眾關注，甚至欣賞，吸納所有人的注視目光。

所以跟獅子座談戀愛是很簡單，你對他好他就會對你好，充滿創造力的他，很會製造浪漫，亦願意為你大灑金錢，為的可能就是你感到開心。其實獅子座只要得到大家認同，他都會盡力去做到最好，但容易以自己的想法為主軸，忽略身邊人感受，而且要顯示自己強者的本色，有時也會忽略別別人感受，所以在相處過程中需要大家忍耐。你想想，有一個耀眼的獅子座伴侶，光芒當然會容易被他搶去，而成為他身後的人其實也有好處，至少獅子座的慷慨會令你明白他不是自私的，只是有時身不由己，天生愛出位。