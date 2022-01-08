女神失光環！全智賢人氣跌Watt　NFT產品130蚊賤賣

去年強勢回歸公仔箱的韓國女神全智賢，孭飛劇《智異山》因內容沉悶致收視與口碑皆輸，戰鬥力跌Watt！除了拖累代言產品滯銷，就連劇中角色的非同質化代幣（NFT）產品亦炒唔起，最終以超低價成交，創下當地某NFT平台史上新低！近年世界各地不少藝人都推出NFT產品，香港亦有不少明星創下佳績，大有斬獲。

現年40歲的全智賢，8年前憑神劇《來自星星的你》爆紅海外，2016年首次升呢人母後，事業明顯走下坡！她產後復出夥拍「長腿Oppa」李敏鎬合演韓劇《藍海傳說》，未有掀起熱潮，就連去年擔正劇集《屍戰朝鮮：雅信傳》同樣零熱度。而去年她夥拍朱智勛合演回歸劇《智異山》，原本被睇高一線，播映期間卻遭劇迷勁彈劇情沉悶而收視下滑，令人大跌眼鏡，大幅削弱全智賢的號召力，令其代言的羽絨產品滯銷，亦拖累製作公司股價暴瀉，市值於短短半個月內蒸發逾11億港元。

TWICE分一杯羹

正所謂衰開有條路，製作公司在《智異山》播畢後，推出全智賢與朱智勛劇中角色造型的NFT產品，期待收復失地，還特地舉辦NFT展覽造勢，但相關產品依然炒唔起！男女主角的NFT產品最終分別以約120及約130港元成交，創下當地UPBIT NFT平台史上最低拍賣價，就連韓國綜藝節目《無限挑戰》之前推出的「二打六」NFT產品也能以6萬港元成交；另一綜藝節目《蒙面歌手》製作的搞笑藝人申奉仙相關的NFT產品亦以1.9萬港元售出。

其實由區塊鏈衍生的NFT產品動近年備受追捧，在交易平台被炒至過百萬港元，甚至以天價交易創下歷史新高，成為投資市場新興玩意，而這股熱潮早已滲入韓國演藝界。至於人氣女團TWICE成員周子瑜所屬JYP事務所，去年7月宣布與當地加密貨幣交易所DUNAMU合作，推出旗下藝人的NFT產品，勢必成為粉絲高價競投的電子收藏品；男歌手SE7EN亦乘勢推出唱碟的NFT音源。

BTS被指「背棄」環保

此外，當紅K-Pop組合防彈少年團（BTS）事務所去年底宣布進軍NFT市場，與DUNAMU促成合作關係，將為BTS及TXT等旗下藝人推出專屬NFT產品，但卻惹起粉絲反對。BTS去年到美國參加聯合國大會，發表演說鼓勵年輕人關注聯合國倡議的「永續發展」目標，不少粉絲認為收藏NFT與挖掘加密貨幣同樣耗電量不菲，跟7子提倡環保永續的理念背道而馳，反對偶像涉足NFT產品。