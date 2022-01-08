「小背心」許靖韻自認Pat大　喪操蜜桃臀唔好嘥

歌手許靖韻（Angela）近年推出的情歌，掀動不少人的感情，近日有樂迷反映她唱的情歌「沒有最慘，只有更慘」，故希望聽她唱開心歌平衡一下，遂啟發她學跳舞的念頭，她說：「我本身鍾意聽快歌，近排真係學緊跳舞，希望公司睇到我舞蹈上嘅進步，同埋我都想喺自己平台放多啲嘢，放啲跳舞片會多啲新鮮感。」

為了跳舞增添美感，Angela邊學跳舞，邊鍛煉身體線條，目標是操出蜜桃臀：「想着牛仔褲有翹起嘅效果，覺得反正Pat咁大唔好浪費，希望兩個月內可以操出理想效果。」提到去年邀請歌手馮允謙寫歌，Angela希望今年可以與不同單位再合作，笑言一定要老友林奕匡給她寫一首快歌外，又正物色合作對象，她十分欣賞曾比特：「好鍾意佢啲歌，想同佢合作。（合唱？）同佢有一齊拍節目，但未合唱過，可以試吓。」

Angela投入工作，但對感情就放慢腳步，自爆早前與圈外人約會，她說：「覺得自己好難搵到一個穩定男朋友，佢朝早7點起身，但我凌晨3、4點先瞓，作息時間唔係好夾。（食一餐飯就冇聯絡？）仲係好朋友，但好難發展。」她透露有次與堪輿大師工作時，順道問姻緣，誰知一問，對方便轉頭走：「可能冇乜嘢可以講，個人即刻灰咗。」