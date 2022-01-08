趁封場前打波鬆一鬆！姜濤自爆有前世記憶勁神奇

人氣男團MIRROR成員姜濤係籃球迷，經常在街場與同友人打波，因第5波疫情影響，政府再收緊防疫措施，前晚（7日）他被發現趁「封場」前跟疑似Edan（呂爵安）現身柴灣籃球場打波，有人偷拍他的照片並放上網，「姜糖」（姜濤粉絲）聞風飛撲落去，但姜濤已快閃離場，令「姜糖」撲空，有「鏡粉」指姜濤已非第一次到該球場打波，呼籲大家給他私人空間及刪相，結果又掀罵戰。

昨日（7日）姜濤接受電台節目《叱咤樂壇》網上直播訪問，冧莊奪得「叱咤我最喜愛男歌手」的他，談到新歌《鏡中鏡》，正是講述他的內心寫照，他坦言由去年奪得男歌手獎後，外界對他有好多質疑，也令他開始質疑自己，他說：「上年情緒一度好差，各種聲音都有，令我好似唔知自己做緊乜。」他坦言當時製作《Master Class》時，確有少少衝動及不成熟，他說：「因為有太多個人情緒，隻歌係講反抗反擊，我希望將真實嘅自己畀大家睇，大家鍾意又好，唔鍾意都好，我問心無愧。」

他表示《鏡中鏡》本來是緊接推出的第2首作品，但當時未有完整概念，他說：「諗住用更加強烈字眼，去攻擊番攻擊我嘅人，當時冇諗咁多，（最介意人哋講乜？）冇話咩，咩都有，可能『你成日拍咁多廣告都唔係歌手』，類似種種聲音，令到我好質疑自己，之後內心同自己講要冷靜先，一定有解決方法，經過一年後先知，呢啲嘢唔會完，所有聲音都好，只要一日喺呢行都一定會受到呢啲質疑，係冇辦法對抗，既然消除唔到呢啲聲音，只好嘗試共存、帶住呢啲聲音行落去，依家再面對外界嘅聲音，我諗我可以一笑置之。」

至於當時如何去面對，姜濤坦言會自我調節：「令自己唔開心係自己，開解番都係自己，我習慣同自己相處，最好嘅朋友都係自己。」最近他研究佛學，閱讀莊子或老子的書籍，認為人與人之間有種緣分，能夠行到這步，不是單靠自己力，覺得冥冥中有某種力量幫助他。自言本來沒有信仰的他，近日開始相信前世今生，更自爆今世有莫名其妙記憶，心裏面忽然有組密碼，他說：「我嘅電腦、銀行都係用嗰組密碼，係冇意義，唔係我嘅生日，係突然有一日出現，覺得係我前世用過，好神奇。」曾經計劃29歲退休，他笑言買樓退休的人生目標冇變：「人生冇話一定，可能下年，講笑。」