《X檔案》「莫探員」大衛杜楚尼狂食女搞到「性上癮」

李靚蕾早前爆料指前夫即台灣男歌手王力宏曾被心理醫生認定有性上癮問題，其實好多歐美名人紅星都曾因「性上癮」而困擾多年，其中90年代神劇《X檔案》（The X-Files）男星「莫探員」大衛杜楚尼（David Duchovny）更因為「性上癮」賠上婚姻，最終更要接受治療「戒色」！

大衛是荷里活首位承認患有性上癮的紅星，他於2008年發聲明宣布自願入戒療中心治療「性癮」問題。他因為背着影星老婆Tea Leoni瘋狂偷食多年而決心進入戒療中心，可惜為時已晚，老婆因為揭發他偷食而離婚，結束長達11年的婚姻。當時有指她認為老公的問題除了毀壞她們的婚姻之餘亦影響子女。

除了大衛之外，英國喜劇明星布蘭德（Russell Brand）、搖滾教父Ozzy Osbourne和金像影帝米高德格拉斯（Michael Douglas）等名人都曾傳患上「性上癮」。而米高更曾經自爆懷疑因為為女性口交而患上喉癌！此外，好萊塢重量級製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）2017年被控在過去數十年，涉嫌對70多名女性施以強暴等不端性行為之後，據報曾接受性成癮症治療。