農田上的書屋　點止睇書咁簡單？

以往，逛書店的目的就只有看書買書。但隨着時代演變，書店紛紛轉型，一間又一間新形態書店陸續出現。這類書店擁有多元面貌，既是精品控天堂、咖啡室，又不時化身書友會、工作坊、展覽場地；就如坐落於翠綠農田之上的比比書屋，就擁有大自然優美景色，除了是間書店，更是個品茶、歎咖啡、體驗不同休閒活動的好地方，正好滿足愛睇書又愛鄉郊生活的都市人，享受片刻「悅」讀休閒時光。

天涯若比鄰

開設在元朗錦田大江埔的「比比書屋」由退休社工夫婦蔡文元（Ringo）和李秀麗（Teresa）一手一腳建立，環境優美，遠離煩嚣，每個角落都藏着二人心思。Teresa指出書屋的名字「比比」除了是他們10歲半愛犬「比比」的名字外，亦有「施比受更為有福」、「天涯若比鄰」的意思，希望再遠甚至世界各地的人都可以來到這個地方。

說到當初為何選址錦田，Ringo解釋全因這裏是他的出生地，滿載小時候的回憶，故退休後想回到兒時生活的地方。而且書屋提倡慢生活、休閒的生活態度，跟這裏的氛圍不謀而合，在大自然之中更是具有自帶的心靈療愈作用。

體驗人間有情

不過在此開店亦有苦有樂，與城市中的急促節奏不同，這裏的一事一物都要親力親為，不過亦因此感受到濃濃的人情味。Teresa提到一開始來到這片農地時只有井水，甚至會有乾涸的情況，幸得鄰居借水，才可渡過難關。而Ringo就憶起另一件事情：「颱風山竹來臨的時候，我們剛好回加拿大探親，書屋周邊的樹木倒塌，幸得義工們前來幫助收拾整理，所以待我們返港時已經沒有打風痕迹。」在這裏的生活更講求順其自然和慢活，不過他們認為對於喜歡的事不一定要快，而且苦也是一種樂。

以書換菜 歎啡會友

經過多年的經營，書屋如今的藏書量已超過5千本，其中3成是購入的書籍，7成是朋友、書迷的推介分享，書的種類亦不亞於市區的書店，由流行書籍、兒童繪本到有機食材書籍都有，擺滿店內外不同角落，書友能從中找到心頭好亦是一種緣分。書屋亦推出漂書及「以書換菜」的活動（訪客留下一本書，書屋以飯食或親自種植的蔬菜作招待）。大家來到這裏，除了看書，還可品茶、歎咖啡、品嘗書屋自家製小食，以及參加銅鑼放鬆體驗、音叉療愈體驗、讀書會、音樂會、工作坊等活動，在與世隔絕的自然環境中，享受快樂時光。店主透露書店近日更增添了普及運動和環保義工活動，大家不妨留意。

網址：www.beibeibookhouse.hk

同場加映：其他新形態書店

除了比比書屋外，本地還有很多轉型書店以轉新貌，以下幾間就好值得愛書之人留意。

1..堅守精神食糧：創立於1958年的精神書局現時由第3代傳人黃寶龍（Sam）主理，是本港著名的二手書店之一。書局的名字源自精神食糧一詞，起初以售賣二手教科書起家，後來因應時代變遷，逐漸引入更多不同種類書籍。除實體店外，Sam還會舉辦不同活動，例如與非牟利組織Free Foundation合辦的「再生閱讀2022」 活動，亦正在荔枝角舉行（即日起至1月16日）。今年的主題是「故事・保育・未來」，旨在探討在社會的轉變下，二手書店對於保育舊書籍的角色，為未來和下一代作出貢獻。雖在西環分店已結業，但書局已另覓新址，將於本月下旬在灣仔重開。

Facebook：精神書局

2.街市二手書店：取名自東野圭吾原著《解憂雜貨店》的「解憂舊書店」是本地數一數二的「街市書店」，開設在大埔寶湖道街市已達6年之久。店主陳立程Phyllis稱當初選址於此全因租平，而店內大部分的二手書都是由街坊和書迷捐出來，透過這一個途徑把書送至下一位惜書人的手上。店內書籍的種類亦不少，而且定價相宜，更設有漂書架。即使面對疫情，店主亦不言退，還開始發展網上銷售服務。

www.thebookcure.store

3.24小時二手書房

廣為二手書迷熟悉的還有主打由客人自由定價的「偏見書房」，在書香之中尋寶，相信是不少書迷的一大樂事。而令二手書迷更加沉迷於此的原因之一就是它是全港首間24小時二手書店，位於觀塘的店舖採用無人當值的模式，給一眾早鳥及夜貓書迷提供了一個自由的閱讀空間，如果剛好碰上心頭好就更完美！

Facebook專頁：偏見書房