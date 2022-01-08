嚴選「遮遮」早餐頭三位　張敬軒笑言：係我嘅快樂泉源

歌手張敬軒出咗名係「早餐界KOL」，近日佢亮相網紅加蔥節目，問到最愛「遮遮」早餐，佢就笑言最初好欣賞「遮遮」煲嘅白粥，可惜之後持續食足一個月令佢食到怕，又指疫情期間朝夕相對下，發現「遮遮」煮嘅餸太單一：「我同佢講今日想食多士，佢就由今日開始每日都係多士，同埋食晒樽果Jam為止。我話麵包都唔係問題，但可唔可以好似酒店咁，有個麵包籃，點知佢分別裝開啲麵包，仲有啲牛角包烘到黑咗。」

至於講到最愛早餐Top3，佢就嚴選出麵包籃、蒸粟米及「輻射魚」，笑指：「我同佢好冇默契，每次我趕時間，佢整嘅嘢就最花時間食，有日同佢講我趕時間，以為佢會包好畀我拎走。唔係囉，係一碟粟米砍開一嚿嚿，佢嘅概念係我已經幫你慳咗時間，起碼唔係一支咁刨。『輻射魚』就魚和青菜放在同一碟，佢有構圖，條魚好似喺水草度游，所以我叫佢係『着草失敗的魚』。」佢續指「遮遮」嘅早餐係佢快樂嘅泉源：「啲早餐我又笑到Gap Gap聲，畀佢睇吓大家又笑得咁開心。有時令到觀眾開心，其實就係咁簡單。」又透露「遮遮」最近有上家政班，帶來新菜式擔擔麵。