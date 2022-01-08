新味甜年糕　香甜軟糯

今年農曆新年甜糕的口味百花齊放，有從傳統蔗糖年糕的口味再改良，添加矜貴的食材外，又有滲入外國風味，另外亦有創意配搭，邊吃邊寓意步步「糕」升，夠晒好意頭。

中日風味

陳皮和普洱都是養生或消滯的食材，日式的食材出名優質，香格里拉酒店集團旗下的餐廳選用兩地食材打造甜年糕，擦出新火花。金鐘港島香格里拉米芝蓮星級中菜廳夏宮，全新推出的星級御品八十年陳皮年糕禮盒，內裏有八十年陳皮十勝紅豆年糕和八十年陳皮陳年普洱年糕，前者選用日本十勝紅豆，後者以陳15年普洱配80年陳皮，醇厚的陳皮香和兩款食材配搭得天衣無縫（1月20日開始換領）。至於尖東九龍香格里香米芝蓮星級中菜廳香宮，則推出全新的日本黑糖柿乾年糕，主要材料來自日本，加入杮乾後甜味富層次，再加上軟糯口感，令味蕾有全新感受。（1月16日開始換領）

醇厚茶香

椰汁年糕富有獨特香氣，如果加上合適的食材，可讓風味加倍，中環米芝蓮星級中菜廳營致會館今年推出的椰香紅豆錫蘭年糕，椰汁配上錫蘭紅茶，甜香加上茶香，再配上富有口感的紅豆，入口清甜芳香，感覺都無咁膩，1月23日前預購10盒或以上賀年糕點禮盒，更有訂購優惠。（1月17日門市換領）

粒粒黃金糕

為了中和年糕甜膩的感覺，可加不同的材料來配搭，減輕甜度又提升層次，皇玥今年首次推出新糕點，金光閃閃的黃金糕，新鮮鹹蛋黃以中火烘焗後，加石磨米漿混合蒸煮而成，先甜後鹹香，內裏還吃到粒粒的鹹蛋黃碎，煙韌彈牙。另一款黑糖年糕選用日本黑糖和紅糖混合石磨米漿、薑汁，清甜中帶辛香。（1月22日指定門市換領）

老字號聯乘作

以為老字號都愛故步自封？其實香港好多本土老字號品牌都努力保留傳統之餘，又致力創新，仲同其他品牌玩聯乘添！好似堅持傳統並糅合新意的百年恆香老餅家，今年首次與日本大熱人氣卡通角色的「輕鬆小熊」驚喜聯手，打造出一系列可愛爆登的「恆香 × 輕鬆小熊」賀年產品，當中的萌趣年糕禮盒，就有甜蜜蜜的蔗糖年糕與椰汁年糕，均是香港製造，質感黏糯軟綿，蔗糖年糕甜味天然醇厚，椰汁口味椰香四溢，亮點是兩個年糕均印上呆萌可愛的輕鬆小熊及小雞頭像，可愛爆燈！隨禮盒更附送經精美設計的主題保溫袋，以黃白格子花紋作主調，配上不同大小角度的輕鬆小熊及小白熊頭像，送禮自用都合適。