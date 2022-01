曾於荷里活版電影《龍紋身的女孩》(The Girl with the Dragon Tattoo)擔任女主角的36歲美國女星朗妮瑪娜(Rooney Mara),將擔正已故傳奇英國女星柯德莉夏萍(Audrey Hepburn)的傳記片,該片會由《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)意大利導演Luca Guadagnino執導,朗妮亦會兼任監製。

柯德莉名作包括《珠光寶氣》(Breakfast at Tiffany's)與《金枝玉葉》(Roman Holiday),她童年時經歷二次世界大戰,曾透過跳舞表演為反抗納粹戰士籌款與秘密傳訊。