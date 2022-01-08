張敬軒演唱會有人確診　逾20名藝人睇騷等做檢測

第5波疫情大爆發，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（8日）出席記者會時表示，有新增兩名確診個案，為早前一宗印傭的僱主及其小朋友，並指該僱主與丈夫曾在1月3日到過張敬軒於紅館舉行的《The Next 20 Hins Live in Hong Kong 張敬軒演唱會》，坐46段20行，又指所有到過該場演唱會的人士需進行強制檢測，但暫時未需列為緊密接觸者，軒仔所屬公司英皇娛樂方面亦指已通知當晚參與演出的所有單位盡快進行檢測。

而當晚是張敬軒第10場演唱會，表演嘉賓為組合C AllStar，而《聲夢》人氣王姚焯菲、炎明熹、冼靖峰、張馳豪、何晉樂，以及藝人胡定欣、姚子羚、陳山聰、胡蓓蔚、郭柏妍、歌手曾比特、 前女子組合2R成員黃婉君（Rosanne）等當晚都有到場欣賞，逾20名圈中人曾出席。其中炎明熹及姚焯菲今晚（8日）原定會於將軍澳電視城現身《慈善星輝仁濟夜》演出。

至於C AllStar回覆東網表示：「我哋會盡快去做檢測，希望大家平安無事。」而成員釗峰在社交網留言：「剛剛知道咗，自己會盡快做檢測，希望觀眾、偶像全部也安好。」而有出席的胡蓓蔚亦回覆東網指：「由於我之前用回港易返香港，根據規定每兩日就要去做核酸檢測，5號做完係陰性。多謝關心。」另外， 前女子組合2R成員黃婉君（Rosanne）透露當晚偕填詞人朋友到場，坐綠閘、65段第1行91座位，對於有確診者入場，她表示：「我同確診者坐得距離好遠，所以都唔使太擔心，因為我老公係牙醫，所以我喺屋企每個星期都有做檢測，同埋我都打埋針，唉，因為呢個疫情，我都唔敢返新加坡，就嚟一年啦。」

英皇娛樂演唱會部總監馮貽柏表示，在收到衞生署通知後，已經通知所有參與過演出的各個不同單位、不同公司的台前幕後等工程人員，日內盡快進行檢測，亦希望當晚到過現場觀眾，安全為要馬上前往進行檢測，亦希望當晚到過現場觀眾，安全為要馬上前往進行檢測。演唱會一直按照社交距離及政府防疫規定措施進行，亦在政府公布暫停大型活動當日即一月六號立即宣布演唱會取消及延期以配合政府的抗疫措施及保護觀眾及演出者的健康，希望疫情盡快過去，大家身體健康。