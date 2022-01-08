【又要食外賣】亞洲菜老少咸宜

第五波疫情殺到禁晚市，未來兩星期大家又要過住買外賣的日子，唔想餐餐食頹飯就要留意了。想顧及家中各人口味，亞洲美食應最老少咸宜，無論是中菜、東南亞、日本和韓國菜都適時推出外賣餐單，部分還有外賣優惠，希望大家食餐好。

星級中菜

一家人吃飯，最好有幾個菜式分享，佐敦Eaton HK米芝蓮一星中菜廳逸東軒由即日起推出外賣自取菜單，當中有超過20款菜式選擇，由蜜汁叉燒、花膠鮮杏汁白肺湯等小；菜和湯品外，沙鍋如高湯焗波士頓龍蝦伊麵、乾葱鮑魚雞煲、豉油王焗中蝦、陳皮生煎雞煲仔飯等都有，外賣自取菜單消費滿HK$800，即可享8折優惠。

摩登中菜

除了傳統菜式，新派中菜亦廣受歡迎，由亞洲最佳女主廚May CHow打造新派廣東菜館Happy Paradise，現時提供餐飲到會及速遞服務，無論是如四川炸雞「窩夫」雞蛋仔、紹興酒黃雞冬菇湯拌菊花炒飯、虎蝦撈粗或澳洲龍蝦麵，甚至是澎湃的炸雞山套餐都有，無論獨食或親友共聚都無問題。

韓式飯卷

韓國是其中一個港人愛旅遊的熱門地，香港亦有很多由當地人經營的餐廳，觀塘新開的外賣韓式飯卷店CIOMON Grab-N-Go，由港韓夫婦主理，選用當地配料及醬料，以家鄉風味的飯卷作主打，有經典紫菜和豬肉泡菜紫等傳統口味，亦有創意的三文魚生酮巨型卷、斯奧小怪紫菜飯卷等。另外亦有海草牛骨湯、韓式炒粉絲等小食選擇，遲點亦會推出韓式紫菜三文治，讓你味蕾瞬間到韓國。

高質外賣之選

有名人飯堂美譽的富臨飯店因應限聚令政策而由即日起推出「同心抗疫．外賣套餐」服務和精選優惠，有「抗疫同心．外賣家庭套餐」及「星級午市外賣優惠套餐」（兩款均只限自取）之選，前者可選4款或6款主菜，包括鮑汁花菰扣鵝掌、蟹肉桂花炒瑤柱、鎮江香醋大鱔球等，隨餐附送明火例湯及糖水美點，還可以加錢轉燉湯，例如花菰杞子蹄筋燉鮮雞湯或鹿茸菌雪耳燉豬展湯等；後者只限星期一至六中午12時至下午3時期間供應，可以品嘗到多款食府招牌菜包括鮑汁花菰扣鵝掌、陳皮豆豉爆雞球、燒汁焗牛尾等，隨餐送滋潤湯品如甘筍牛蒡煲豬展湯、西洋菜南北杏陳腎煲唐排湯等；還有糖水美點，例如木瓜燉雪耳、桃膠燉紅蓮等；喜歡食高汁粵菜的巴絲打可別錯過了！

日式美味

要數本地最受歡迎的美食，又豈能缺少日本菜？尖沙咀北海道燒肉店燒肉火蔵KAGURA 推出的外賣餐單，就有多款飯麵和定食選擇，惹味的大葱牛舌飯、五日市吉列豬肉眼咖喱飯、十勝玉米未來牛飯、燒未來牛西冷或肉眼定飯等，另外還有汁煮未來牛(月展)、蛋花未來年糕湯和吉列A4和牛三文治等輕食，讓大家止止日本癮。

歎惹味燒鵝

有選擇困難症，望住外賣菜單無從入手的話，套裝似乎最方便。中環鏞記酒家由1月8日至20日，推出2款8道菜菜單，套裝A有半隻馳名的正宗傳統炭燒鵝、金花瑤柱螺頭湯、蠔皇花菇南非鮑或黑椒生煎金蠔皇，另外還有蝦子櫻花蝦蝦球和欖角炒鮮滑斑球等。套餐B有炭燒肥燶叉雛鵝、杏汁白肺湯、小炒皇和銀棯醬燜鮮斑腩等，2個套餐都可讓6人享用。