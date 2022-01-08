被評為劣質帶貨藝人　李國麟澄清：我贏咗㗎喇！

有無綫「綠葉王」之稱的李國麟日前接受車淑梅電台訪問，談及早前在內地開帶貨直播時，在8小時中竟然零銷售額，故被封為「最慘帶貨明星」，他澄清說：「其實我總共做咗4場直播，第1場7月底喺杭州，營業額8萬多，瀏覽量59萬7千人次；第2場營業額38萬多，瀏覽量120萬人次，每次唔夠2個鐘。」現被內地社交平台評為「劣質帶貨藝人」，他直言牽涉團隊的售後服務未如理想，給粉絲的禮物又遲遲未送到，即使成功賣貨38萬，結果退貨31萬。他直言：「好失望，唔會同佢再合作啦。」

測試自己工作能力

李國麟之後再參加了2場直播帶貨，他說：「嗰2場同經理人公司做得好好多，做咗一次唔夠2個鐘，一次4個鐘。可惜已被評為『劣質带貨藝人』，營業額跌到7萬蚊，流量只得17萬幾。去年11月28日做最後一場，自己暫時停一停。」他稱會繼續登台、拍劇，因自己喜歡演戲多於帶貨，做直播帶貨只是想測試自己在陌生環境工作的能力：「我贏咗㗎喇，頭兩場佢哋都諗唔到有好成績！好開心呀！」

他續說：「睇到變成『最慘帶貨明星』，我都問搞乜鬼？我喺咪得罪咗人？」後來直播帶貨事件在內地反彈，貨主以為是宣傳手法，反而有很多貨主要求合作，經理人辦公室囤積的貨物由小型超市變成大型超市。他指事件令他經一事長一智，日後會小心選貨，更自言不會做8小時，因體力不支。對於可擔心事件影響形象，他覺得冇所謂：「入行46年，問題係點解會有咁樣嘅報道？我唔知點樣形容呢次事件，我冇嬲，只係好多同事關心我叫我小心啲，唔好咁辛苦，我屋企人都覺得好笑。」

最想返港拍劇

他現在最想返香港，因已在內地逗留了10個月，跟無綫合約是每年拍一套劇，想在能「行得走得」的時候盡量到更大的市場發展，賺更多收入，令家人過得更舒服：「個女啱啱飛咗去英國讀Drama，仲記得慶祝佢15歲生日，嗰張嘴對嘴嘅相畀啲網民話我咁樣錫唔啱。其實當時只係開心分享，佢哋心態咁負能量，接受唔到唔緊要，我已經樂在其中，佢（女兒）係世界上最寶貴嘅嘢！」他認為自己沒做錯，即使他日年屆90歲仍會繼續錫50歲的女兒。至於女兒會否成為星二代就交由她決定，作為父親只望她能開拓眼界及學識做人。他直認很寵女兒：「唔知個女第二日嫁得好唔好，老竇錫咗佢先，如果萬一嫁得唔好，起碼都歎過吓父愛！」