《金唱片大獎》：IU奪年度歌曲　BTS冇到照捧年度唱片獎

韓國音樂盛事《第36屆金唱片大獎》今午（8日）在首爾舉行，由於疫情關係，頒獎禮今年沒有招待觀眾入場，眾星悉心打扮現身紅地氈，其中擔任司儀的女星李多熙以黑色Deep V裙真空上陣晒微波，而靚聲女歌手IU就身穿西裝長裙密實現身，Somi則身穿藍色連身裙登場，大晒長腿，Oh My Girl與Brave Girls就分別以彩色及全黑造型赴會。

去年憑《Next Level》一曲爆紅的女團aespa除了與STAYC一同獲得新人獎之外，更力壓IU及爆紅男團防彈少年團（BTS）勇奪年度藝人獎，又贏得數位音樂部門的歌手獎及Cosmopolitan藝人獎，成員Winter因為身體不適而沒有現身領獎，但有參與演出的錄影，IU則捧走唱片部門與數位音樂部門的歌手獎及年度數位音樂獎。

至於爆紅男團BTS就獲得唱片部門與數位音樂部門的歌手獎、粉絲票選的人氣獎、年度唱片獎，他們上月結束美國演出回韓後宣布開始放長假，所以沒有現身頒獎禮，但有拍片多謝粉絲，承諾今後會更努力做音樂報答大家，又公開他們早前在美國演出的片段。而女團Brave Girls就獲頒最佳組合獎，最佳Solo歌手獎則由演歌歌手林英雄獲得，男團THE BOYZ與Somi就奪得最佳演出獎。

得獎名單

年度數位音樂大獎：IU

年度唱片大獎：防彈少年團

年度藝人：aespa

人氣獎：防彈少年團

專輯部門歌手獎：TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、IU、NCT Dream、Stray Kids、NCT 127、Seventeen、防彈少年團

Cosmopolitan藝人獎：Seventeen、aespa

最佳Solo歌手：林英雄

最佳演出獎：THE BOYZ、Somi

數位音樂部門歌手獎：STAYC、李茂珍、Oh My Girl、樂童音樂家、aespa、IU、防彈少年團

最佳組合獎：Brave Girls

新人獎：STAYC、aespa